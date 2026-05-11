شدت تخریب اماکن مسکونی البرز در جنگ رمضان ۲ برابر تهران بود

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمدجلال سبزی، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرج، در ششمین نشست تخصصی مدیران روابط عمومی شوراها و شهرداری‌های استان البرز با تأکید بر ضرورت تبدیل شدن روابط عمومی به معاونت راهبردی سازمان نسبت به ضعف در تولید محتوا و روایت‌گری در مدیریت شهری هشدار داد.

وی در ادامه با یادآوری پیام‌های رهبری و شهدا در حوزه رسانه، بر اهمیت حیاتی «جنگ روایت‌ها» تأکید کرد و با انتقاد از جایگاه فعلی روابط عمومی در سازمان‌ها، اظهار داشت: امروز روابط عمومی نباید صرفاً پس از وقوع یک حادثه، برای مدیریت بحران وارد عمل شود؛ بلکه این واحد باید به عنوان یک معاونت راهبردی در هسته تصمیم‌گیری سازمان حضور داشته باشد. متأسفانه بسیاری از روابط عمومی‌ها هنوز در جایگاه یک ناظر عمل می‌کنند و در تصمیم‌سازی‌های کلان سازمان دخیل نیستند.

سبزی با اشاره به چالش‌های اجتماعی، افزود: ما در شهرداری‌ها «نهضت آسفالت» داریم، اما فاقد "نهضت تولید محتوا" هستیم. این نشان می‌دهد که اولویت‌بندی‌های ما هنوز با واقعیت‌های عصر رسانه همسو نشده است.

مدیرکل ارتباطات و روابط عمومی شهرداری کرج، به موضوع مدیریت بحران و اطلاع‌رسانی به شهروندان پرداخت و یادآور شد: مردم تنها زمانی متوجه اهمیت خدمات مدیریت شهری می‌شوند که محیط عادی خود را از دست بدهند؛ ما در مدیریت شهری و جنگ، گاهی چنان در روایت‌ها عمل کردیم که مردم متوجه ابعاد واقعی اتفاقات نشدند.

سبزی با ارائه آماری، از شدت خسارات وارده به شهر کرج خبر داد و تصریح کرد: برخلاف تصور عموم، شدت تخریب در شهر کرج بسیار بالا بوده است. اگر در تهران میانگین آسیب در هر نقطه اصابت، حدود ۹۹ واحد بوده است، این آمار در شهر کرج به طور میانگین ۱۹۰ واحد در هر اصابت رسیده است؛ یعنی تقریباً دو برابر پایتخت!

وی تأکید کرد: این خسارات تنها مربوط به بافت‌های فرسوده نبوده و ساختمان‌های نوساز و مدرن نیز در این میان آسیب دیده‌اند.

سبزی با اشاره به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌هایی نظیر پل شهید رئیسی، از ضعف در روایت‌گری انتقاد و خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از جنگ در حوزه رسانه بود. وقتی خبرنگاران خارجی روایت‌های مردمِ آسیب‌دیده را منتشر می‌کنند، ابعاد جدیدی از جنگ را به تصویر می‌کشند که ما در روایتگری خود به آن نپرداخته بودیم.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرج تصریح کرد: پیروزی در میدان جنگ، تنها نیمی از کار است؛ اگر توانایی رساندن پیام و روایت حقیقت را نداشته باشیم، دشمن با دروغ‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی، میدان را از ما خواهد گرفت.