به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد عراقی در دفتر محمد شیاع السودانی نخست وزیر کنونی عراق در گفتگو با العربی الجدید، جزئیات جدیدی درباره «پایگاه اسرائیل در صحرای نجف» و در فاصله ۸۰ کیلومتری از مرز عربستان که منابع آمریکایی به روزنامه وال استریت ژورنال خبر داده بودند، فاش کرد.

همزمان با واکنش افکار عمومی در عراق به این امر و درخواست برای شفاف سازی و پاسخگو کردن مسئولان این منطقه و بازنگری در اقدامات حاکمیتی عراق، این مقام عراقی در دفتر السودانی گفت که آنچه رخ داد، با کمک آمریکا و تحت پوشش آن رخ داده است.

وی که خواست نامش فاش نشود، افزود: عراق فریب آمریکا را خورد. نمی توان آن را برتری اطلاعاتی نیروهای اشغالگر اسرائیلی و حتی پیشرفت نظامی به شمار آورد، بلکه کمک آمریکا به رژیم برای ورود به عراق تحت پوششی است که نیروهای آمریکایی فعالیت دارند. این پوشش، ائتلاف بین‌المللی است.

وی تاکید کرد: آنچه در عراق رخ داد می‌تواند در هر کشور دیگری رخ دهد که نیروهای آمریکایی در چارچوب معاهدات و توافقات در آن حضور دارند. واشنگتن به این توافقات با عراق احترام نگذاشت و از رابطه میان خود و بغداد برای خدمت به طرف دیگر یعنی رژیم اشغالگر، سوءاستفاده کرد. این موضوع که عراق سالها تحت تحریم اعلام نشده در انواع تجهیزات پیشرفته نیروی هوایی و پدافند هوایی و سیستم شناسایی پیشرفته قرار دارد، وضعیت را پیچیده می‌کند. ما بر این باوریم که اسرائیل و آمریکا پشت این موضوع هستند.

این مقام ارشد عراقی فاش کرد: نیروهای عراقی در شب ۴ مارس گذشته پس از دریافت اطلاعات از طریق مرکز ارتباط امنیتی که توسط یکی از چوپانان از قبیله «الزکاریط» درباره فرود بالگردها و تحرکات نظامی در نزدیکی آنها مخابره شده بود، اقدام به گشت زنی کردند.

وی افزود: این نیروها که تعدادشان زیاد نبود و برای شناسایی و اطلاع از موضوع به محل اعزام شده بودند، حدود ۴ کیلومتر پیش از رسیدن به آن، توسط بالگردهای رزمی مورد حمله سنگین قرار گرفتند. یک سرباز عراقی به شهادت رسید و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند که این امر آنها را وادار کرد از محل عقب نشینی کنند. با وجود ارسال پیام از طریق مرکز هماهنگی مشترک با نیروهای ائتلاف، نیروهای آمریکایی به این حادثه واکنش و پاسخی ندادند و تاکنون هیچ اطلاعاتی به عراق ارائه نشده است.

این مقام عراقی بیان کرد: در آن زمان این حمله را در چارچوب سلسله تجاوزات نیروهای امریکایی به نیروهای حشد شعبی در مناطق مختلف عراق به حساب آوردند.

وی افزود: بغداد در این خصوص یک یادداشت اعتراضی به طرف آمریکایی ارائه کرد اما واشنگتن پاسخی به آن نداده و حمله را انکار نکرده و به پیام فرماندهی عملیات مشترک که در ۵ مارس به آن ارائه شد، پاسخی نداده است. دولت این امر را به نیروهای سیاسی در چارچوب هماهنگی اطلاع داده است.

این مقام عراقی همچنین نسبت به مبالغه در خصوص سخن گفتن درباره پایگاه یا مرکز پشتیبانی لجستیکی اسرائیل هشدار داد و اشاره کرد که آن، روایت‌هایی است که به نفع اشغالگری اسرائیل و لفاظی‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم درباره برتری ادعایی است.

وی افزود: آنچه رخ داد، حضور کوتاه مدت تحت پوشش کامل و کمک آمریکا بود. می‌شد آنها را در صحرای نجف دفن کرد. اینکه این امر مدت زیادی طول کشیده است، صحیح نیست. ما بر این باوریم که آنها از حریم هوایی سوریه و از طریق صحرای الانبار وارد عراق شدند و سپس از منطقه الهباریه و بعد از النخیب عبور کرده و وارد نقطه‌ای شدند که در آن مستقر شده بودند. این نقطه در دره ای قرار دارد و به علت ناهمواری‌ها مخفی است. همه اینها تحت پوشش فعالیت‌های ائتلاف بین‌المللی انجام شد.

این مقام مسئول احتمال داد که برخی حملات انجام شده به عراق و مواضع گروه های عراقی، طی جنگ علیه ایران در عراق توسط جنگنده‌های اسرائیلی انجام شده باشد.