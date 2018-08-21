گردشگری، صنعت و کشاورزی اولویت های خراسان شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی با بیان اینکه این استان پتانسیل و توانمندی های بالایی برای رشد و توسعه دارد، اظهار کرد: بهره گیری از پتانسیل های خراسان شمالی می تواند استان را در بسیاری از شاخص ها در سطح کشور پیشتاز کند.

خباز با اشاره به ظرفیت بخش گردشگری و خدماتی خراسان شمالی، بیان کرد: سالانه ۲۰ میلیون مسافر از محورهای این استان برای زیارت امام رضا(ع) عبور می کنند درحالی که می توان از حضور آنان بهره اقتصادی برد.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه خراسان شمالی در مسیر عبور مسافران به مشهد مقدس و شمال کشور قرار دارد، باید این استان از معبر به مقصد تبدیل کرد تا بهره اقتصادی در این بخش افزایش یابد.

استاندار خراسان شمالی افزود: برای تحقق این هدف باید زیرساخت های لازم ایجاد شود که راهکار آن تنها ساخت هتل های پنج ستاره نیست بلکه بوم گردی با اعتبارات کم می تواند زمینه جذب گردشگر را فراهم کرد.

خباز در ادامه به بخش صنعت خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: خراسان شمالی باتوجه به ظرفیت هایی که دارد تنها دارای ۵۳۰ واحد صنعتی است که باید به دو هزار واحد رسانده شود.

وی تصریح کرد: توسعه بخش صنعتی تنها با حضور بخش خصوصی قابل انجام است، بنابراین برای جذب سرمایه گذار باید شرایط حضور با همکاری خبرنگاران ایجاد شود.

استاندار خراسان شمالی اضافه کرد: نباید به پول دولتی امیدی داشت، مدیری که برای توسعه و پیشرفت به پول دولت چشم داشته باشد، نمی تواند زمینه توسعه را فراهم کند.

خباز اظهار کرد: همچنین در بخش کشاورزی توانمندی های فراوانی در خراسان شمالی وجود دارد چراکه استانی با سه اقلیم متفاوت قطعا با بهره مندی از روش های نوین آبیاری و الگوی کشت و ایجاد صنایع تبدیلی می تواند نیاز کشاورزی چند استان کشور را برطرف کند.

وی در ادامه درباره تاثیر نوسانات ارزی بر پروژه های عمرانی گفت: پس از تهدید به تحریم توسط رئیس جمهور آمریکا و ترس از جنگ اقتصادی برخی افراد اموال خود را به ارز، سکه و طلا تبدیل و ارزکشور خارج کردند که این اقدام انتظار تورمی را به وجود آورد و بر بالا رفتن قیمت مصالح و در نهایت بر ناتمام ماندن پروژه های عمرانی تاثیر زیادی گذاشت.

استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: باوجود افزایش قیمت ها اما آهنگ ساخت و ساز در پروژه های عمرانی دولت متوقف نشد.

خباز در ادامه به کشف کالاهای احتکار شده در روزهای اخیر اشاره کرد و افزود: باتوجه به نزدیک بودن خراسان شمالی به مشهد و مازندران ممکن است محلی برای احتکار کالاهای متخلفان باشد از این رو بنده از در شورای تامین استان به بحث مهم کشف انبارها تاکید کردم و دستگاه قضایی با ورود جدی توانست تعدادی از این انبارها را کشف کند.

استاندار خراسان شمالی در ادامه درباره مشکل عملیاتی نشدن فاز ۲ پتروشیمی، بیان کرد: پروژه پتروشیمی در سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی در سال ۹۴ کلنگ زنی شد اما علت اینکه تاکنون عملیاتی نشده به سبب همکاری نکردن وزارت دفاع و وزارت آموزش و پرورش است.

خباز ادامه داد: در نشستی که با مدیر عامل پتروشیمی داشتم، عنوان شد شرکت های زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش و وزارت دفاع مخالف اجرای فاز دوم هستند، بنابراین در تماسی که با وزیر دفاع داشتم، مقرر شد سهام باقی مانده خود را واگذار کند یا رای مثبت به افزایش سهام بدهند و در ادامه با وزیر آموزش و پرورش نیز همین گفتگو را خواهم داشت.

وی همچنین درباره ابهام های طرح احداث پالایشگاه در منطقه کالیمانی با سرمایه گذاری خارجی گفت: با مدیرعامل پروژه کالیمانی جلسه ای برگزار کردم و مقرر شد وی طرح مطالعاتی خود را برای بررسی قابلیت اجرا برای بنده ارسال کند تا پس از بازدید میدانی از منطقه نظر نهایی خود را اعلام کنم.