بیمه راهنمایان گردشگری پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سبوکی عصر سه شنبه در جریان نشست رئیس میراث فرهنگی کشور با فعالان گردشگری فارس توضیح داد: بیمه راهنمایان یک مسئله جدی است و هیچ کمک جدی برای راهنمایان اگر حین کار صدمه ای ببیند وجود ندارد.

وی گفت: یکی از بزرگترین معضلات عدم مشخص بودن قوانین در حوزه گردشگری است و امید داریم یکسری قوانین اصلاح شود یا قوانینی را ایجاد کنیم.

رئیس انجمن راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی فارس بیان کرد: به عنوان مثال برخی از گردشگران خارجی از راهنمای ملی استفاده نمی کنند که هم در بخش اشتغال کمک می کند و در صورت استفاده از راهنمایان ایرانی هم معرفی خوبی از جاذبه های گردشگری انجام می شود.