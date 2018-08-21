  1. استانها
  2. فارس
۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۱۷

رئیس انجمن راهنمایان گردشگری فارس:

بیمه راهنمایان گردشگری پیگیری شود

بیمه راهنمایان گردشگری پیگیری شود

شیراز- رئیس انجمن راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی فارس خواستار پیگیری جدی بحث بیمه راهنمایان گردشگری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سبوکی عصر سه شنبه در جریان نشست رئیس میراث فرهنگی کشور با فعالان گردشگری فارس توضیح داد: بیمه راهنمایان یک مسئله جدی است و هیچ کمک جدی برای راهنمایان اگر حین کار صدمه ای ببیند وجود ندارد.

وی گفت: یکی از بزرگترین معضلات عدم مشخص بودن قوانین در حوزه گردشگری است و امید داریم یکسری قوانین اصلاح شود یا قوانینی را ایجاد کنیم.

رئیس انجمن راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی فارس بیان کرد: به عنوان مثال برخی از گردشگران خارجی از راهنمای ملی استفاده نمی کنند که هم در بخش اشتغال کمک می کند و در صورت استفاده از راهنمایان ایرانی هم معرفی خوبی از جاذبه های گردشگری انجام می شود.

کد مطلب 4381575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها