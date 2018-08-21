مسیر جنوب به شمال محور هراز مسدود شد/ فیروزکوه مسیر جایگزین

سیاوش محبی در گفت ‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با ترافیک جاده ای در محور هراز اظهار داشت: با توجه به سنگین بودن ترافیک در این محور، مسیر جنوب به شمال محور هراز مسدود شده است.

محبی در ادامه با اشاره به اینکه حجم ترافیک به حدی است که پس‌زدگی در مسیر هراز دیده می شود، افزود: با توجه به ترافیک فوق سنگین در مسیرهای هراز و خروجی شهر تهران مسیر هراز به سمت شمال بسته و مسافران می توانند از مسیر جایگزین تهران - فیروزکوه استفاده کنند.

وی بیان داشت: محورهای فیروزکوه، هراز، امام رضا(ع) و بزرگراه حرم تا حرم نیز دارای ترافیک فوق سنگین است.

رییس پلیس راه شرق استان تهران با بیان اینکه از فردا با تعطیلات عید سعید قربان و پایان سفرهای تابستانی روبرو هستیم گفت: پیش بینی می کنیم که این ترافیک سنگین تر نیز شود لذا پیشنهاد می کنیم مسافرانی که هنوز وارد مسیر و محورهای مواصلاتی نشده اند سفر خود را به‌ روزهای آینده موکول کنند.

محبی با اشاره به اینکه جاده هراز و فیروزکوه گنجایش ورود این حجم خودرو را ندارد بیان داشت: رانندگان و مسافران عزیز این نکته را مد نظر داشته باشند و نسبت به مدیریت زمان سفر و انتخاب مسیر دقت لازم را داشته باشند.

