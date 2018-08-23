پشت پرده بازگشت علی کریمی به رشت/ در انتظار تسویه حساب ۳ میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی که در چند هفته از فصل گذشته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، هدایت تیم سپیدرود رشت را عهده‌دار بود، امروز به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد.

کریمی در حالی مجدداً در رأس کادر فنی تیم سپیدرود رشت قرار گرفت که این تیم طی ماه‌های گذشته به دلیل اختلافات مالکیتی که با کادر فنی و سرمربی آن داشت، با حواشی زیادی روبرو بود؛ به طوری که سپیدرود رشت در چهار هفته گذشته رقابت‌های لیگ برتر با دو مربی به میدان رفت و تنها موفق به کسب یک امتیاز از تساوی خارج از خانه مقابل گسترش فولاد شد.

در مجموع این دیدارها، خداداد عزیزی در سه بازی عهده‌دار هدایت سپیدرود رشت بود و در یک دیدار هم سهیل حق‌شناس به عنوان مربی موقت، روی نیمکت نشسته بود.

به دنبال تعیین تلکیف مالکیت جدید سپیدرود رشت که منجر به انتخاب کریمی به عنوان سرمربی جدید نیز شده، به نظر می‌رسد این تیم از این پس با حواشی کمتری در رقابت‌های لیگ برتر شرکت داشته باشد، اگرچه هنوز نام مالک جدید این باشگاه معرفی نشده است!

مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد چرایی این موضوع توضیح داد و گفت: بعد از اینکه محمد نوین از مالکیت سپیدرود رشت کناره‌گیری کرد، نشست‌های زیادی را برای تعیین مالکیت این تیم برگزار کردیم تا نماینده رشت بدون کمتر مشکل و حاشیه‌ای، دیدارهای خود را در لیگ برتر دنبال کند. خوشبختانه از پیگیری‌های انجام شده نتیجه هم گرفتیم و موفق شدیم وضعیت مالکیت جدید تیم را مشخص کنیم.

وی با تأکید دوباره بر اینکه مالکیت تیم فوتبال سپیدرود رشت نهایی شده، از معرفی آن امتناع کرد و افزود: طبق توافقات صورت گرفته، تا زمانی که مالک جدید سپیدرود، بدهی فصل گذشته این تیم را تسویه نکند، نام وی اعلام رسمی نخواهد شد.

بخشی در این رابطه ادامه داد: سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بدهی فصل گذشته سپیدرود رشت است که باید توسط مالک جدید پرداخت شود.

وی قول مساعد داده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این موضوع رسیدگی خواهد کرد؛ بعد از آن و بر اساس توافقات انجام شده، نام مالک جدید اعلام خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان همچنین در رابطه با معرفی علی کریمی به عنوان سرمربی جدید سپیدرود و اینکه توافقات لازم برای بازگشت وی به رأس کادر فنی این تیم چگونه حاصل شد نیز توضیح داد و گفت: مالک جدید سپیدرود رشت از دوستان خیلی نزدیک علی کریمی است. در واقع انتخاب کریمی با نظر مساعد وی (مالک جدید) انجام شد که مورد موافقت ما هم بود. مالک جدید یکی از برندهای سراسری کشوری است که رفاقتش با علی کریمی هم می‌تواند برای این تیم هم خوب باشد.

«این‌گونه مطرح بود که خودِ علی کریمی نیز از متقاضیان بر عهده گرفتن مالکیت سپیدرود رشت بوده است؟»، بخشی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: موضوع مالکیت علی کریمی در سپیدرود رشت مربوط به این دوره نیست؛ این مسئله در زمان مالکیت تن‌زاده مطرح شد که به نتیجه هم نرسید، برای این دوره و بعد از تعیین مالک جدید، تنها در مورد سرمربیگری علی کریمی صحبت شد که به نتیجه هم رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان ابراز امیدواری کرد که با توجه به مشخص شدن وضعیت مالکیت و سرمربیگری تیم سپیدرود رشت، این تیم حضور موفقی در دیدارهای باقی‌مانده لیگ برتر داشته باشد.