آموزش و پرورش باسوادترین وزارتخانه در بخش زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز مینایی پور مدیرکل امور زنان آموزش و پرورش صبح امروز در نشست خبری به بیان موضوعاتی پیرامون حضور نیم میلیونی بانوان شاغل در آموزش و پرورش و جمعیت بالغ بر ۶ میلوین نفری دانش آموزان دختر در حال تحصیل در مدارس کشور پرداخت.

مینایی پور گفت: وزارتخانه های حساس به جنسبت به سه دسته حساس به جنسیت، نیمه حساس به جنسیت و غیر حساس به جنسیت تقسیم می شوند و وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و وزارت بهداشت جزو وزارتخانه های حساس به جنسیت هستند، به این معنا که ما دانش آموزان دختر و پسر، اردوی دختران و پسران، معلمان زن و مرد داریم.

مینایی پور ادامه داد: وزارتخانه ای مثل فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارتخانه نیمه حساس به جنسیت است و وزارتخانه ای مانند نیرو یا نفت غیر حساس به جنسیت است. به همین دلیل آموزش و پرورش اداره کل امور زنان دارد و هدف ما توجه دادن برنامه ریزان به همین حساس بودن به جنسیت است.

مینایی پور عنوان کرد: آموزش و پرورش با داشتن نیم میلیون کارمند زن، باسوادترین وزارتخانه کشور در بخش زنان است.

مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش در ادامه اظهارکرد: آموزش و پرورش تمرکزش بیشتر روی مناطق محروم است و افزایش سطح آگاهی دختران خصوصاً در سطح بهداشتی را دنبال می کند. همچنین توسعه شایستگی زنان و گسترش توسعه پست های مدیریتی زنان در آموزش و پرورش نیز از اهداف دیگر ما است.

وی بیان کرد: ما سعی کرده ایم برنامه های آموزشی داشته باشیم و زمینه حضور زنان را در پست های مدیریتی فراهم کنیم.

مینایی پور در ادامه با اشاره به ارتقاع مهارت های آموزشی دانش آموزان دختر اظهارکرد: طی سه سال گذشته ما آموزش بلوغ به دانش آموزان را آغاز کرده ایم که مورد استقبال آنها نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز تدوین کتاب آموزش حقوق شهروندی به دختران را در دستور کار داریم. برای مناطق محروم نیز کارگاه هایی برای نشاط و شادی دختران برنامه ریزی کرده ایم و تفاهم نامه ای با معاونت زنان برای آموزش های خوب زیستن دختران برای سال آینده منعقد کرده ایم.

مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوالی درباره شناسایی چالش ها و نیازهای دختران دهه ۸۰ نیز گفت: در حوزه دختران دهه ۸۰ مطالعات خوبی داشته ایم و معتقدیم نیازهای آنها با نسل قبل متفاوت است. دختران دهه ۸۰ یکی از مشکلات اساسی خود را کم گفتگو کردن با خانواده و معلمان عنوان می کنند. از سازمان پژوهش درخواست کرده ایم در حوزه دختران به بررسی نقش سیمای زن در کتاب های دوره ابتدایی توجه کند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته گردهمایی مدیران زن کشور را برگزار کرده اند، گفت: در این گردهمایی افزایش دانش، تجربه و آشنایی مدیران با یکدیگر هدف ما بود.

مینایی پور همچنین در ادامه با اشاره به تحقق ماده ۱۰۲ برنامه ششم توسعه برای تحکیم بنیاد خانواده نیز گفت: در دستور کار داریم تا سلسله نشست هایی را برای تحکیم بنیاد خانواده در مدارس برگزار کنیم. در کنار آن تهیه بسته های بهداشتی در طرح بشری که به آموزش حقوق دختران اختصاص دارد نیز در حال اجرا است. سال گذشته این طرح در پایه هفتم انجام شد و امسال آن را در پایه ششم انجام خواهیم داد.

وی در ادامه آمار مدیران زن شاغل در آموزش و پرورش را ۳ نفر عضو شورای معاونین وزیر از میان ۳۰ نفر عضو شورا اعلام کرد و گفت: همچنین در آموزش و پرورش یک معاون زن، یک رئیس مرکز، سه مدیر کل و یک مدیرکل استانی زن داریم و از میان ۲۲۴ معاون مدیرکل در مجموع ۱۴ نفر زن هستند. از مدیران ۷۵۰ منطقه آموزشی نیز ۲۵ مدیر زن در آموزش و پرورش مشغول هستند. از ۳۲ مدیر استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۲ مدیرکل کانون زن هستند و همچنین ۹ نفر از روسای اداره آموزش و پرورش استثنایی کشور نیز زنان هستند که مجموع اینها ۶ درصد پست های کلان مدیریتی در آموزش و پرورش را به زنان اختصاص می دهد. در حالی که ۶۰ درصد مدیران مدارس کشورمان زن هستند.

مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره طرح سرپوشیده کردن حیاط مدارس دخترانه بیان کرد: سالهای قبل تعدادی از مدارس استتار کامل شد اما به دلیل آنکه با بلندمرتبه سازی ساختمان های روبروی مدارس دخترانه مواجه بودیم، عملاً این طرح به بن بست رسید و ادامه آن میسر نشد. ما طرحی را به سازمان نوسازی ارائه کرده ایم که در زمان ساخت مدارس حیاط مدارس دخترانه را به گونه ای بسازند که در وسط مدارس قرار بگیرد که البته عملیاتی شدن این طرح بسیار زمانبر است.

مینایی پور درباره بحث حق مهدکودک به زنان فرهنگی بیان کرد: برای این منظور باید سازمان برنامه و بودجه، تامین منابع مالی را انجام دهد.

وی همچنین درباره غربالگری زنان فرهنگی نیز در حوزه های بیماری های خاص زنان گفت: در این زمینه با وزارت بهداشت مکاتباتی انجام داده ایم تا زنان فرهنگی تحت غربال بیماری های خاص زنان قرار بگیرند.

مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش در پایان با اشاره به اینکه یکی از برنامه های ما مربوط به زنان سرپرست خانوار است بیان کرد: برای زنان سرپرست خانوار اردوهای آموزشی در دست برنامه ریزی داریم اما باید بدانیم که بحث زنان سرپرست خانوار یک پدیده اجتماعی است که همه دستگاه ها درگیر آن هستند. و همه دستگاه ها باید بر حسب ماموریت های خود وارد این حیطه شوند.