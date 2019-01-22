به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه چند وقتی بود خبر از حذف دفتر امور بانوان آموزش و پرورش با توجه به تغییرات ساختاری این وزارتخانه به گوش می رسید، امیرعلی نعمت‌اللهی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مشاوران و کارشناسان امور زنان آموزش و پرورش سراسر کشور که صبح امروز در باشگاه فرهنگیان برگزار شد، اعلام کرد که در ازتباط با حوزه زنان در نمودار آموزش و پرورش، قرار این است که با پیگیری‌های انجام شده با سازمان اداری و استخدامی کشور پست مدیرکلی که در ساختار وجود نداشته ارتقا پیدا کند و با عنوان مشاور وزیر فعالیت داشته باشد.

وی گفت: دفتر بانوان به دلیل تدابیر وزیر آموزش و پرورش و برنامه‌هایشان از یک ویژگی‌های خاصی برخوردار است که یا باید استمرار پیدا کند و تقویت شود. اکنون در چارت و ساختار فعلی منابع انسانی آموزش و پرورش دفتری به نام دفتر امور بانوان وجود ندارد. براساس پیگیری‌ها و تدبیر وزیر این دفتر در زیرمجموعه‌های مشارکت‌ها است که وزیر با ابلاغ خود خانم مینایی‌پور را به عنوان مدیریت این دفتر انتخاب کردند.

وی اضافه کرد: به حوزه بانوان در نمودار جدید به صورت وسیع توجه ویژه می‌شود. این نوید را به شما می‌دهم که برای اولین بار در ساختار آموزش و پرورش ارتقای جدی در دفتر زنان خواهیم داشت و حوزه دفتر بانوان زیرمجموعه وزیر و به عنوان مرکز بانوان وزارت آموزش و پرورش فعالیت خواهد کرد که این موضوع تا قبل از پایان سال جدید اجرا می‌شود. انتصابات مدیرکل در دستور کار است که بتوانیم برای استان‌ها حضور بانوان را در رده‌های مدیرکلی داشته باشیم. منتظر فرصتی هستیم تا از حضور بانوان در ستاد، اداره‌های کل و مناطق استفاده کنیم.