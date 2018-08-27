ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل الدحیل/ دردسرهای برانکو با دست بسته

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۰ فردا (سه‌شنبه) در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الدحیل قطر می رود.

کادرفنی پرسپولیس تصمیم دارد تیمش را با دو هافبک دفاعی به میدان بفرستد و از علی علیپور هم در نوک پیکان حمله سرخپوشان استفاده کند. دفاع چهارنفره پرسپولیس در این دیدار نیز نسبت به بازی هایی که شاگردان برانکو ایوانکوویچ در پنج هفته ابتدایی لیگ برتر فصل جاری انجام داده اند تغییر نخواهد کرد تا سید جلال حسینی، شجاع خلیل زاده، حسین ماهینی و محمد انصاری بازی کنند.

سرمربی پرسپولیس در حالی تیمش را به مصاف ستارگان گرانقیمت الدحیل قطر می فرستد که آنها با توجه به ترکیب همیشگی خود در بازی های داخلی به هماهنگی کامل رسیده اند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس در بازی با الدحیل قطر به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، محمد انصاری، شجاع خلیل زاده، حسین ماهینی، احمد نوراللهی، کمال کامیابی نیا، امید عالیشاه، بشار رسن، سیامک نعمتی و علی علیپور.