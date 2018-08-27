حضور ۵۰ هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی/ ظرفیت طبقه اول تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و السد قطر از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد و در حالی که دو ساعت تا شروع بازی بیشتر باقی نمانده، بیش از ۵۰ هزار نفر در ورزشگاه حاضر هستند و تیم مورد علاقه خود را تشویق می کنند.

با توجه به اینکه طبقه اول تا دقایقی دیگر به طور کامل پر خواهد شد و جایی برای نشستن نخواهد داشت، هواداران استقلال به سرعت خود را به طبقه دوم می رسانند تا بتوانند جای مناسبی برای خود پیدا کرده و تماشاگر بازی باشند.

