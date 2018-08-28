افراد دیابتی روزانه دو بار مسواک بزنند

به گزارش خبرنگار مهر، افراد دیابتی باید توجه زیادی به بیماری شان داشته باشند و تنها مراقبت شان را به کنترل قندخون، رژیم غذایی مناسب و ورزش کردن معطوف نکنند. این بیماری تمام اعضای بدن را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به بروز مشکلات دیگری نظیر مشکلات قلبی یا کلیوی می شود. در حقیقت دیابت می تواند بر بهداشت دهان هم تاثیر گذارد.

قندخون بالا می تواند عامل شروع انواع بیماری ها و عفونت های لثه باشد. از سوی دیگر، بیماری لثه می تواند کنترل دیابت را سخت تر کند.

به مرور زمان پلاک ها بر روی سطح دندان ها انباشته می شوند، سخت شده و به حالت رسوب در می آیند و بر روی خط لثه قرار می گیرند. در نتیجه تمیزکردن بین دندان ها را دشوار کرده و منجر به لثه های دردناک و متورم می شوند.

همچنین گلوکز موجود در بزاق بر سلامت دندان ها و بافت زبان، سقف دهان و پشت دهان تاثیر می گذارد. از اینرو توصیه می شود افراد دیابتی روزانه دو بار مسواک زده و حداقل روزی یکبار از نخ دندان استفاده کنند.

شستشوی دهان با آب هر دو ساعت یکبار هم به حفظ سلامت دهان کمک می کند.

انجمن دیابت آمریکا عنوان می کند رابطه بین بیماری لثه و دیابت بسیار جدی و دوسویه است. افراد دیابتی نه تنها در مورد ابتلا به بیماری حاد لثه آسیب پذیرتر هستند، بلکه بیماری حاد لثه بر کنترل قندخون تاثیر گذاشته و در روند پیشرفت بیماری دیابت نقش دارد.

افراد مبتلا به دیابت با ریسک بالا ابتلا به مشکلات سلامت دهان نظیر ورم لثه (مرحله ابتدایی بیماری لثه) و بیماری حاد لثه مواجه هستند چراکه در ابتلا به عفونت باکتریایی آسیب پذیرتر هستند و توانایی کمی هم در مقابله با باکتری های تهاجمی به لثه ها دارند.

اگر کنترل میزان قندخون ضعیف باشد، احتمال ابتلا به بیماری های حاد لثه و از دست دادن دندان ها بیشتر می شود.

همانند تمامی عفونت ها، بیماری حاد لثه هم موجب افزایش قندخون می شود و ممکن است کنترل دیابت را سخت تر کند.

سایر مشکلات مرتبط با دیابت عبارتند از برفک (عفونت ناشی از قارچ های که در دهان رشد می کنند)، و خشکی دهان که می تواند موجب درد، زخم، عفونت و کرم خوردگی دندان ها شود.

از اینرو به افراد دیابتی توصیه می شود مراقب بهداشت دهان و دندان هایشان باشند.