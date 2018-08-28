به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، قهرمان سلیمانی، رایزن فرهنگی ایران در روسیه گفت: هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، به همت رایزنی فرهنگی ایران در روسیه و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت فرهنگ روسیه و با هماهنگی سفارت ایران در این کشور، در شهرهای مسکو و اوفا برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این رویداد مهم فرهنگی که با حضور هیأت رسمی از کشورمان به ریاست ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بیش از ۴۰ نفر از هنرمندان ایرانی برگزار خواهد شد، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری پیش‌بینی شده است.

رایزن فرهنگی کشورمان افزود: علاوه بر اجرای برنامه‌های مختلف هنری از جمله برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان هنرهای تجسمی و نگارگری، اجرای موسیقی سنتی و سایر برنامه‌های هنری، امضای تفاهمنامه همکاری‌های سینمایی با روسیه و امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های فرهنگی و هنری با دولت باشقیرستان و تقدیر از چهره‌های برجسته ایران‌شناس روس نیز از دیگر برنامه‌های هفته فرهنگی خواهد بود.

سلیمانی همچنین به بخش دیگری از برنامه‌های هفته فرهنگی ایران در روسیه اشاره کرد و گفت: از دیگر برنامه‌های این هفته فرهنگی، نمایش فیلم‌های ایرانی با حضور دست‌اندرکاران مطرح سینمای کشورمان است که در این زمینه میزگرد نقد فیلم با حضور سینماگران روس نیز برگزار خواهد شد.

وی در پایان گفت: در این هفته، هیأت مقامات رسمی ایرانی در مسکو با مقامات وزارت فرهنگ روسیه دیدار و گفتگو خواهند کرد