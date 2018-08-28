ضرورت ایجاد یک شبکه اجتماعی بین نخبگان برای حل مسائل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ نشست هم اندیشی دو روزه دبیران شبکه ملی جامعه و دانشگاه سراسر کشور با حضور دکتر آشنا، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استرانژیک ریاست جمهوری و غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، افتتاح شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت: در جامعه امروز ایران که در حال پیشرفت و تحول است نقش نخبگان و نهادهای علمی برای عملکرد بهتر در شرایط جدید بیشتر احساس می شود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی دارند گفت: جامعه نیز از نهاد دانشگاه انتظار بیشتری نسبت به سایر نهادهای اجتماعی دارد و در همین راستا ایجاد یک شبکه اجتماعی بین نخبگان دانشگاهی برای حل مسائل کشور ضروری به نظر می رسد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تاکید کرد: برای افزایش اعتماد عمومی به نهاد دانشگاه باید دانشگاه‌ها را در مسیری هدایت کنیم که در حل مشکلات جامعه در مقیاس ملی، منطقه ای و ناحیه ای موثر باشند.

وی با اشاره به اینکه تجارب مختلف نشان می دهد که یک مجموعه به تنهایی در هیچ عرصه ای نمی تواند موفقیت لازم را کسب کند گفت: امروزه چاره ای نداریم جز اینکه به سمت سیاستگذاری مشارکتی، گفتگو و ارتباط دستگاههای مختلف فکری و اجرایی با یکدیگر قدم برداریم.