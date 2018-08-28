به گزارش خبرنگار مهر، با حضور استاندار لرستان، فرماندار بروجرد، مدیر عامل شرکت گاز لرستان، مسئولان استانی و شهرستانی پروژه گاز رسانی به ۲۷ روستای بروجرد به بهره برداری رسید.

علی لطفعلیان مدیرعامل شرکت گاز لرستان در مراسم افتتاح پروژه گاز رسانی به روستای «گیجالی علیا» که به نمایندگی از دیگر روستاها در پنجمین روز از هفته دولت انجام شد، اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت پروژه های گاز رسانی به ۲۷ روستای بروجرد افتتاح شد.

وی، افزود: اعتبار این پروژه ها ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

مدیر عامل گاز لرستان، تصریح کرد: گاز رسانی به ۲۷ روستای بروجرد توانسته هزار و ۲۰۰ خانوار را از نعمت گاز بهره مند کند.