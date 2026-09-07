به گزارش خبرنگار مهر، مجید آنجفی صبح دوشنبه در دیدار با کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بناب، با قدردانی از تلاش مدیران، کارشناسان و کارکنان این مجموعه، بر ضرورت انطباق ساختارها، فرآیندها و دستورالعملهای بخش کشاورزی با شرایط جدید اقتصادی و مدیریتی کشور تأکید کرد.
وی اظهار کرد: حضور در شهرستانها فرصت ارزشمندی برای بررسی مسائل و مشکلات همکاران و فعالان بخش کشاورزی از نزدیک است و باید از تلاشهای مجموعه جهاد کشاورزی در سطوح مختلف که در خط مقدم اجرای سیاستهای این بخش قرار دارند، قدردانی کرد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تحولات پیشرو در نظام مدیریتی و اقتصادی کشور افزود: بسیاری از ساختارها، رویهها و دستورالعملها در حال تغییر و دگرگونی است و مجموعه جهاد کشاورزی نیز باید متناسب با این شرایط، خود را با الزامات جدید تطبیق دهد.
اصلاح نظام یارانهای و حمایت از تولیدکننده واقعی
آنجفی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تصمیم دولت برای اصلاح و حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: یکی از دلایل این تصمیم، ناکارآمدی بخشی از نظام یارانهای گذشته بود؛ بهگونهای که بخشی از منابع اختصاصیافته به یارانهها به شکل مورد انتظار به مصرفکننده نهایی نمیرسید و در برخی موارد واردکنندگان از بخش قابل توجهی از این منابع منتفع میشدند.
وی ادامه داد: در حوزه معاونت امور زراعت نیز نمونههایی از این وضعیت وجود داشت؛ بهطوری که در برخی موارد مبنای قیمتگذاری و محاسبات با ارز آزاد انجام میشد، اما در کنار آن بازار سیاه، عرضه خارج از شبکه و مسائل مربوط به نظارت شکل میگرفت و این موضوع فشار کاری و مسئولیت کارشناسان دستگاههای اجرایی و نظارتی را افزایش میداد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: تغییر نظام حمایت از تولید و کشاورزان باید همراه با مدیریت تبعات و پیامدهای آن باشد و نباید اجازه داد اصلاحات اقتصادی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان واقعی وارد کند.
آنجفی با اشاره به تغییرات ایجادشده در حوزه تأمین نهادههای کشاورزی گفت: بخشی از کودهای کشاورزی از سبد ارز ترجیحی خارج شده، اما همزمان تلاش شده میزان یارانه اختصاصیافته به بخش کشاورزی افزایش یابد.
وی افزود: امسال میزان یارانه کود بیش از دو برابر افزایش یافته و تلاش بر این است که حمایتهای اختصاصیافته به شکل مستقیمتر و هدفمندتر به کشاورزان برسد و در سامانه مربوط به توزیع کود، حمایتها بر اساس اطلاعات ثبتشده به حساب کشاورزان اختصاص پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این تغییرات، حرکت از حمایتهای غیرهدفمند به سمت حمایت مستقیم از تولیدکننده واقعی است تا منابع حمایتی با اثربخشی بیشتری در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
قیمت محصولات باید متناسب با هزینه واقعی تولید باشد
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت مدیریت پیامدهای ناشی از تغییر نظام قیمتگذاری تصریح کرد: با واقعیتر شدن قیمت کالاها، کشاورز نیز باید بتواند محصول خود را در شرایطی تولید و عرضه کند که با قیمتهای واقعی اقتصاد تناسب داشته و امکان رقابت داشته باشد.
آنجفی گفت: کشاورز نباید مجبور باشد با نهاده یا کالایی رقابت کند که قیمت واقعی ندارد؛ بنابراین هدف اصلی اصلاح نظام قیمتگذاری و حمایت، این است که کشاورز در فرآیند تولید به حق و حقوق واقعی خود دست پیدا کند.
وی اضافه کرد: اگر قرار است قیمتها واقعی شود، این واقعیسازی باید در تمام زنجیره تولید، از نهاده تا محصول نهایی، مورد توجه قرار گیرد و حمایتهای دولت نیز به صورت هدفمند در نقاطی اعمال شود که بیشترین اثر را بر پایداری تولید و درآمد کشاورزان دارد.
آمار دقیق، مبنای تصمیمگیری در بخش کشاورزی
آنجفی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اصلاح نظام آماری بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: اطلاعات و آمار موجود در سامانه پهنهبندی در برخی موارد با واقعیتهای موجود فاصله دارد و لازم است اطلاعات پایه و آماری بخش کشاورزی به صورت مستمر بهروزرسانی و واقعیتر شود.
وی افزود: تصمیمگیری صحیح در بخش کشاورزی بدون برخورداری از آمار دقیق و قابل اتکا امکانپذیر نیست و برنامهریزی برای تولید، تأمین نهاده، تخصیص منابع و اجرای الگوی کشت باید بر اساس اطلاعات واقعی انجام شود.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به تدوین سبد کودی استانها بر اساس نیاز واقعی محصولات اظهار کرد: بر مبنای اطلاعات و نیاز واقعی محصولات، سبد کودی استانها مشخص شده است و باید کود مورد نیاز هر محصول متناسب با الگوی کشت، سطح زیرکشت و نیاز تغذیهای آن در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
پیگیری تأمین سوخت بخش کشاورزی
آنجفی همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیندهای مرتبط با آزادسازی و واقعیسازی قیمتها تأکید کرد و گفت: در شرایط جدید باید ضمن حرکت به سمت واقعی شدن قیمتها، حمایتهای هدفمند از تولیدکننده و کشاورز نیز تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: اصلاحات اقتصادی زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که همزمان با آن، تولیدکننده واقعی مورد حمایت قرار گیرد و آثار و پیامدهای تغییرات قیمت بر هزینههای تولید، درآمد کشاورزان و استمرار تولید به طور دقیق مدیریت شود.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به موضوع تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی اشاره کرد و از پیگیری موضوع بازگشت ۴۰۰ میلیون لیتر سوخت برای تأمین نیاز این بخش خبر داد.
وی تأمین بهموقع نهادهها و عوامل تولید از جمله سوخت را از الزامات استمرار فعالیتهای کشاورزی دانست و بر ضرورت رفع موانع موجود در این زمینه تأکید کرد.
آنجفی با تأکید بر نقش مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی در اجرای سیاستهای جدید بخش کشاورزی اظهار کرد: موفقیت برنامهها و سیاستهای جدید، نیازمند همراهی، همدلی و تلاش مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی است.
وی افزود: کارکنان جهاد کشاورزی در خط مقدم اجرای سیاستهای بخش کشاورزی قرار دارند و ارتباط مستقیم آنان با کشاورزان و تولیدکنندگان، نقش تعیینکنندهای در انتقال مسائل و مشکلات، اجرای برنامهها و تحقق اهداف این بخش دارد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این دیدار ضمن شنیدن دیدگاهها و مسائل مطرحشده از سوی کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بناب، بر پیگیری و بررسی مسائل مطرحشده در چارچوب ظرفیتها و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد.
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