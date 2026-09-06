حریق گسترده در هتل آپارتمانی در مشهد؛ بیش از ۳۰۰ نفر نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتش‌یار معین‌رضا فرخنده اظهار کرد: ساعت ۲۲.۵۹ امشب، ۱۶ شهریور، گزارشی مبنی بر وقوع حریق از طریق تماس شهروندان در طبقات منفی یک هتل به سازمان اعلام شد که در پی آن بلافاصله خودروهای امداد، اطفای حریق و توربوفن به محل حادثه اعزام شدند و در کمتر از چهار دقیقه اولین ایستگاه عملیاتی به محل حادثه رسید و عملیات اطفا و نجات را آغاز کرد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه عنوان کرد: حریق مزبور در طبقات منفی این هتل اتفاق افتاده و در پی آن، همه طبقات مملو از دود بود. در این عملیات گروه‌های امداد و نجات بیش از ۳۰۰ نفر از مسافران را به سلامت از طبقات تخلیه کردند و عملیات اطفا نیز دقایقی است که به پایان رسیده است. البته عملیات لکه‌گیری ساختمان همچنان ادامه دارد. در کنار این عوامل اورژانس ۱۱۵ و نیروی انتظامی نیز در محل حادثه حضور دارند.

فرخنده با بیان اینکه عرض معبر در این منطقه بسیار باریک است و ازدحام بیش از اندازه جمعیت در ۲ خیابان آخوند خراسانی هشت و اندرزگوی ۱۶ که به محل حریق منتهی می‌شد، کمی برای ما مساله‌ساز شد، خاطرنشان کرد: از همین‌رو همکاران ما ناچار شدند خودروها را به صورت متوالی و قطاری در نزدیکی محل حادثه متوقف کنند و پیاده به محل حادثه اعزام شوند. تقاضای ما این است که مردم در محل چنین حوادثی تجمع نکنند چراکه ممکن است حوادث ثانویه‌ای نیز در محل رخ دهد و همین موجب می‌شود عملیات امدادرسانی دشوارتر شود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد درباره مصدومان احتمالی حادثه نیز گفت: خداراشکر افراد محبوس در طبقات به سلامت تخلیه شدند و آسیب جدی به مردم گزارش نشده است. البته در طبقات منفی هنوز دود وجود دارد. این هتل ۱۰ طبقه مثبت و پنج طبقه منفی دارد که در ۲ طبقه هنوز دود دیده می‌شود. علت حادثه پس از تخلیه دود و بررسی‌ها اعلام خواهد شد.