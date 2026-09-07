کارت شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۵ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سال ۱۴۰۵ برای متقاضیان کدرشته های امتحانی با آزمون شامل ۱۰۱ (تکنولوژی اتاق عمل)، ۱۱۴ (فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی)، ۱۰۷ (تکنولوژی پرتوشناسی)، ۱۱۱ (مامایی) و ۱۰۳ (بهداشت عمومی) در صبح روز جمعه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در ۹۶ شهرستان برگزار می‌شود.

برگ راهنما برای متقاضیان مجموعه‌های ثبت‌نامی با آزمون و کارت شرکت در آزمون منحصراً برای متقاضیان رشته‌های با آزمون از روز دوشنبه ۱۶ شهریور برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش قرار گرفته است.

متقاضیان می توانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل: شماره پرونده، کد رهگیری و یا نام و نام خانوادگی، سال تولد و شماره ملی نسبت به پرینت آن اقدام کنند. متقاضیان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و نشانی تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است. لذا متقاضیان باید قبل از حضور در حوزه امتحانی شخصاً برای پرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام کنند.

امکان ثبت نام و ویرایش اطلاعات برای مجموعه‌های بدون آزمون از ۱۶ تا ۲۰ شهریور

برای پذیرش در مجموعه‌های ثبت‌نامی: ۱۰۲ (مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)، ۱۰۴ (مهندسی بهداشت محیط)، ۱۰۵ (ساخت پروتزهای دندانی)،‌ ۱۱۰ (علوم آزمایشگاهی)، ۱۱۲ (مدارک پزشکی)، ۱۱۳ (هوشبری)، ۲۰۲ (ایمنی صنعتی)، ۲۰۴ (برق)، ۲۰۷ (صنایع چوب و مبلمان)‌، ۲۰۸ (صنایع شیمیایی)، ۲۱۰ ( کامپیوتر)، ۲۱۱ (مواد)،‌ ۲۱۳ (معدن)، ۲۱۵ (مکانیک)، ۲۱۶ (عمران و معماری)‌، ۲۱۸ (صنایع نساجی)‌، ۲۳۳ (ناوبری)،‌ ۳۰۱ (مهندسی آبیاری و منابع طبیعی)، ۳۰۶ (علوم دامی)،‌ ۳۰۷ (زراعت و باغبانی)‌، ۳۰۹ (شیلات)‌، ۳۱۱ (علوم و صنایع غذایی)‌،‌ ۴۰۱ (آمار)‌، ۵۰۴ (زبان انگلیسی)، ۵۱۱ (باستان شناسی)، ۵۱۲ ( علوم ورزشی)، ۵۱۳ (تربیت معلم قرآن کریم)، ۵۱۴ (حسابداری)، ‌۵۱۶ (علوم انتظامی)‌، ۵۱۸ (مدیریت)،‌ ۵۱۹ (حقوق)، ۶۰۱ (طراحی و دوخت پوشاک)، ۶۰۲ (صنایع دستی)،‌۶۰۳ (مرمت و احیای بناهای تاریخی) و ۶۰۵ (هنرهای تجسمی) آزمون برگزار نخواهد شد.

پذیرش دانشجو در این رشته‌ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت می‌گیرد. برای متقاضیانی که در این رشته‌های تحصیلی ثبت‌نام و انتخاب رشته کرده اند کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد و متقاضیان نیاز نیست به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش جهت پرینت کارت مراجعه کنند اما لازم است مفاد این اطلاعیه را به دقت مطالعه کنند.

تذکر مهم ۱: متقاضیان گزینش در رشته‌های پذیریش با سوایق تحصیلی (مجموعه‌های بدون آزمون) می توانند جهت مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و کد رشته محل های انتخابی خود از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ شهریور با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش به نشانی: www.sanjesh.org (قسمت ویرایش اطلاعات) نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

تذکر مهم ۲: متقاضیانی که در زمان مقرر ۲۴ خرداد تا ۵ تیر ۱۴۰۵ موفق به ثبت‌نام نشده اند، در صورت تمایل می‌توانند با توجه به اطلاعیه ثبت نام به تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به ثبت نام در مجموعه‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (مجموعه‌های بدون آزمون) از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ شهریور اقدام کنند.