محمد قورزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه راهبردی ایرانشهر در موضوع وحدت اسلامی اظهار کرد: ایرانشهر خاستگاه پایه‌گذاری هفته وحدت است؛ جایگاهی که امام شهید در دوران تبعید خود، با حضور پربرکت در این منطقه، منشأ خیرات و برکات فراوانی شد و زمینه‌ساز تقویت همدلی میان شیعه و سنی شده است.

فرمانده سپاه ایرانشهر با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند وحدت در سیستان و بلوچستان افزود: این استان به‌عنوان پایتخت وحدت اسلامی شناخته می‌شود و این سرمایه عظیم، مرهون نگاه بلند امام شهید در سال ۱۳۵۶ است که از ایرانشهر کلید خورد و امروز به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویتی مردم منطقه تبدیل شده است.

وی با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمن تصریح کرد: در آستانه هفته وحدت، دشمن به‌دنبال خدشه‌دار کردن انسجام میان مردم است و این تهدید، نیازمند هوشیاری جدی است. وحدت، نقطه قوت مردم سیستان و بلوچستان است و دشمن به‌دنبال تضعیف این سرمایه اجتماعی ارزشمند است.

قورزایی تأکید کرد: مردم شیعه و سنی این استان در طول سال‌های گذشته ثابت کرده‌اند که اجازه نمی‌دهند تلاش‌های تفرقه‌افکنانه، انسجام آنان را خدشه‌دار کند. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است همگان، اعم از مردم و مسئولان، برای حفظ و تقویت این میراث گرانبها همت کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله با استمرار وحدت و همدلی میان مردم عزیز، توطئه‌های دشمن برای تحت‌الشعاع قرار دادن این ظرفیت بی‌نظیر، ناکام خواهد ماند و سیستان و بلوچستان همچنان الگویی ماندگار از همزیستی مسالمت‌آمیز و همبستگی اسلامی در کشور خواهد بود.