به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صد و نودمین شب اجتماع پرشور مردمی، آیین وداع با پیکر مطهر شهید دهه هفتادی، خلبان «امیرحسین سلیم‌زاده» با حضور جمعی از مردم شهیدپرور تنکابن برگزار شد.

شهید امیرحسین سلیم‌زاده در جریان حمله دشمن آمریکایی به خوزستان، در راه دفاع از میهن اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و آسمانی شد.

مردم مؤمن و انقلابی تنکابن در این مراسم با حضور پرشور خود، ضمن ادای احترام به مقام والای این شهید سرافراز، یاد و خاطره شهدای راه وطن را گرامی داشتند و با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان کردند.

پیکر مطهر این شهید والامقام پیش از این نیز در میاندورود مورد استقبال و وداع مردم قرار گرفت و شب گذشته آیین وداع با پیکر شهید امیرحسین سلیم‌زاده در میاندورود برگزار شد.

حضور گسترده مردم در این آیین‌ها، جلوه‌ای دیگر از ارادت و دلدادگی مردم مازندران به شهدا و پاسداشت مقام شهدای مدافع وطن است.