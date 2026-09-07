نظارت بهداشتی بر ترانزیت ۷۱۷ محموله دامی از مرزهای خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه یعقوبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، ۷۱۷ محموله با منشأ دامی از مسیر سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و از طریق مرزهای لطف‌آباد، دوغارون و سرخس ترانزیت شده است که از این تعداد ۴۴۷ محموله از مرز لطف‌آباد، ۲۴۱ محموله از مرز دوغارون و ۲۹ محموله از مرز سرخس عبور کرده‌اند.

رئیس قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی خراسان رضوی افزود: این محموله‌ها شامل انواع پوست خام دامی، آلایش خوراکی و غیرخوراکی دام، تخم‌مرغ، عسل و نهاده‌های دامی بوده و با توجه به ماهیت این اقلام، فرآیند ترانزیت آنها در چارچوب ضوابط و الزامات بهداشتی و قرنطینه‌ای سازمان دامپزشکی کشور انجام می‌شود. کنترل و بررسی مدارک و گواهی‌های بهداشتی، نظارت بر وضعیت محموله‌ها و اطمینان از رعایت الزامات قرنطینه‌ای از جمله اقدامات انجام‌شده در این فرآیند است.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت‌های دامپزشکی در مبادی مرزی اظهار کرد: نظارت بر محموله‌های ترانزیتی با منشأ دامی، علاوه بر کمک به تسهیل جریان تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی، نقش مهمی در پیشگیری از انتقال و انتشار بیماری‌های دامی و صیانت از بهداشت دام و سلامت عمومی دارد.

وی همچنین بر تداوم هماهنگی میان دامپزشکی، گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تسریع فرآیند ترانزیت در چارچوب ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای تأکید کرد.