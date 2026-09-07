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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

نظارت بهداشتی بر ترانزیت ۷۱۷ محموله دامی از مرزهای خراسان رضوی

نظارت بهداشتی بر ترانزیت ۷۱۷ محموله دامی از مرزهای خراسان رضوی

مشهد- رئیس قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی خراسان رضوی از نظارت بهداشتی بر ترانزیت ۷۱۷ محموله با منشأ دامی از سه گمرک مرزی استان در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه یعقوبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، ۷۱۷ محموله با منشأ دامی از مسیر سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و از طریق مرزهای لطف‌آباد، دوغارون و سرخس ترانزیت شده است که از این تعداد ۴۴۷ محموله از مرز لطف‌آباد، ۲۴۱ محموله از مرز دوغارون و ۲۹ محموله از مرز سرخس عبور کرده‌اند.

رئیس قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی خراسان رضوی افزود: این محموله‌ها شامل انواع پوست خام دامی، آلایش خوراکی و غیرخوراکی دام، تخم‌مرغ، عسل و نهاده‌های دامی بوده و با توجه به ماهیت این اقلام، فرآیند ترانزیت آنها در چارچوب ضوابط و الزامات بهداشتی و قرنطینه‌ای سازمان دامپزشکی کشور انجام می‌شود. کنترل و بررسی مدارک و گواهی‌های بهداشتی، نظارت بر وضعیت محموله‌ها و اطمینان از رعایت الزامات قرنطینه‌ای از جمله اقدامات انجام‌شده در این فرآیند است.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت‌های دامپزشکی در مبادی مرزی اظهار کرد: نظارت بر محموله‌های ترانزیتی با منشأ دامی، علاوه بر کمک به تسهیل جریان تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی، نقش مهمی در پیشگیری از انتقال و انتشار بیماری‌های دامی و صیانت از بهداشت دام و سلامت عمومی دارد.

وی همچنین بر تداوم هماهنگی میان دامپزشکی، گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تسریع فرآیند ترانزیت در چارچوب ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای تأکید کرد.

کد مطلب 6939737

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