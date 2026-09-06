شهادت دو پاسدار امنیت در منطقه کورین زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از یک منبع آگاه، ساعتی قبل در پی درگیری یک تیم تروریستی با پاسداران امنیت در منطقه کورین زاهدان، دو پاسدار قرارگاه شهید میرحسینی به فیض شهادت نائل آمدند.

جزئیات بیشتر و اطلاعات شهدا متعاقبا اعلام می شود.