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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱

شهادت دو پاسدار امنیت در منطقه کورین زاهدان

شهادت دو پاسدار امنیت در منطقه کورین زاهدان

زاهدان- ساعتی قبل در پی درگیری یک تیم تروریستی با پاسداران امنیت در منطقه کورین زاهدان، دو پاسدار به فیض شهادت نائل آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از یک منبع آگاه، ساعتی قبل در پی درگیری یک تیم تروریستی با پاسداران امنیت در منطقه کورین زاهدان، دو پاسدار قرارگاه شهید میرحسینی به فیض شهادت نائل آمدند.

جزئیات بیشتر و اطلاعات شهدا متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 6939461

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    نظرات

    • میثاق بلوچ IR ۰۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      0 1
      پاسخ
      انالله واناالیه راجعون آخه ظالم چطور دلت میشه کسی که چشم به راه داره مثل خودت زن و بچه و مادر و پدر داره اینقدر راحت بیای به رگبار ببندی و بکشی باور کنید این جور آدم ها احساس ندارند یا اینقدر مخزشون رو شستشو دادن که کور و کر شدن فقط حرف همون کسی دستور میده و پول میگیره خوشه می‌شنوه وگرنه آدم های اون منطقه واقعا خداترس و با ایمان هستند عاشق زن و بچه و زندگی اکثرا زحمت کش و بیچاره حالا دوران تفنگ دست گرفتن تمام شده مطمین باشید این کار از جای دور سر چشمه میگیره که فقط استان سیستان و بلوچستان رو ناامن کنند

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