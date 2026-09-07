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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۴۶

درگیری‌ها در یمن بیش از ۳۰۰ کشته و صدها آواره برجا گذاشت

درگیری‌ها در یمن بیش از ۳۰۰ کشته و صدها آواره برجا گذاشت

تشدید درگیری‌ها میان مزدوران سعودی و انصارالله در تعز و حدیده، به کشته‌شدن بیش از ۳۰۰ نفر و آوارگی صدها خانواده منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، درگیری‌ها میان مزدوران عربستان سعودی و نیروهای انصارالله در جنوب غرب یمن طی روزهای اخیر تشدید شده و بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بیش از ۳۰۰ نفر در این درگیری‌ها جان باخته‌اند.

دو منبع نظامی در مزدوران سعودی مدعی شدند: ۸۴ نفر از نیروهای آنان در نبردهای روزهای شنبه و یکشنبه کشته شده‌اند. هم‌زمان، چهار منبع وابسته به انصارالله نیز از کشته‌شدن ۵۷ نفر از نیروهای این گروه در همین مدت خبر دادند.

تشدید درگیری‌ها همچنین موجب آوارگی صدها خانواده از مناطق «مقبنه» و «جبل حبشی» در استان تعز شده و آوارگان به اردوگاه «البیرین» پناه برده‌اند.

کد مطلب 6939560

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