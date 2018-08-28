به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان امروز سه شنبه تلاش های آمریکا برای تأثیرگذاری بر اقتصاد اروپا از طریق اِعمال تحریم ها را «غیر قابل قبول» توصیف کرد.

وزیر خارجه آلمان در ادامه از تحریم های واشنگتن علیه ایران، روسیه و ترکیه انتقاد کرد و اقدامات جاری آمریکا در این راستا را تأثیرگذار بر شرکت های آلمانی دانست.

وی در این باره افزود: استفاده از تحریم در راستای تأثیرگذاری بر سیاست انرژی اروپا غیر قابل قبول است.

رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان در ادامه گفت: به شرکت هایی که خواستار ادامه فعالیت های خود در ایران باشند در حد ممکن کمک خواهیم کرد.



وزیر خارجه آلمان با تأکید بر لزوم حفظ کانالهای پرداخت گفت که «بیمه صادراتی دولتی آلمان همچون گذشته در اختیار شرکت های آلمانی قرار می گیرد».



وی گفت که دولت آلمان بطور موازی درنظر دارد کانالهای پرداخت مستقل از آمریکا و یک صندوق پولی اروپایی را [بدین منظور برای ایران] ایجاد کند و در عین حال از «سوئیفت» (سامانه تبادل بین بانکی جهانی) جدا نشود.

این درحالیست که آمریکا در تلاش است تا گاز مایع این کشور را به اروپا صادر کرده و از این طریق مانع از روابط میان بروکسل- مسکو در پروژه خط لوله «نورد استریم ۲» شود.

براساس گزارش رسانه های آمریکایی انتظار می رود که واشنگتن در هفته های آتی تحریم های جدیدی را برای پروژه نورد استریم ۲ اعمال کند.

این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا در ماه جولای اعلام کرده بود که موضوع پرداخت هزینه های هنگفت میلیاردی از سوی آلمان برای خرید گاز از روسیه و همچنین تلاش و برنامه ریزی برای احداث یک خط لوله گازی جدید موسوم به نورد استریم ۲ اقدامی غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول است.

خط لوله گازی نورد استریم ۲ قرار است از بستر دریای بالتیک راه اندازی شده و گاز روسیه را به آلمان انتقال دهد.

گزارش ها حاکی از این است که ظرفیت نورد استریم ۲ سالیانه حدود ۵۵ میلیارد متر مکعب است. پیشتر اعلام شده بود که این پروژه تا پایان سال ۲۰۱۹ به بهره برداری خواهد رسید.