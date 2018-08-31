۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

بکارگیری هوش مصنوعی در تلویزیون های «کیوال ای دی»

یک شرکت تولید کننده دستگاه های الکترونیکی تلویزیون «کیو ال ای دی» با وضوح بالا را رونمایی کرده است. این تلویزیون مجهز به هوش مصنوعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  انگجت، شرکت سامسونگ در نمایشگاه IFA از نخستین تلویزیون ۸K QLED خود رونمایی کرد. این تلویزیون Q۹۰۰FN نام دارد.

شرکت تولید کننده ادعا می کند دستگاه ساخته شده نسبت به طرح اولیه کمی تغییر یافته و یک پایه به تلویزیون اضافه شده است. اما بسیاری از قابلیت های طرح از جمله وضوح ۸K و هوش مصنوعی را دارد. سامسونگ ادعا می کند ویژگی درخشندگی رنگ ها در این تصویر ۴۰۰۰ nit است و از استاندارد HDR۱۰+ پشتیبانی می کند.

علاوه بر آن این تلویزیون می تواند به طور خودکار دستگاه های متصل به اینترنت را شناسایی کند. همچنین دارای یک اتصال کابل نوری است که ورودی برق و ویدئو را کنترل می کند. تلویزیون مذکور مواردی مانند اخبار، تصاویر و وضعیت آب و هوا را نمایش می دهد. قیمت این تلویزیون هنوز اعلام نشده است.

کد خبر 4389448
شیوا سعیدی

