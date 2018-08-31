استان بوشهر پایتخت مبارزات ضد استعماری است/ از رئیسعلی درس بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر با تبریک عید غدیر اظهار داشت: در دهه امامت و ولایت برنامه‌های بسیار خوبی در استان بوشهر برگزار شد که باید از دست‌اندرکاران این برنامه‌ها تقدیر کنیم.

وی با بیان اینکه دولت‌مردان باید به صورت اسلامی زندگی کرده و مردمی باشند، خاطرنشان کرد: عامل سنجش دولت‌ها عدالت، پاک‌دامنی، پارسایی و با مردم بودن است و دولت‌مردان باید مسائل اخلاقی را به خوبی رعایت کنند.

امام جمعه بوشهر خواستار تلاش و فعالیت شبانه‌روزی مسئولان برای مقابله با ترفندها و دسیسه‌های دشمنان شد و تصریح کرد: آمریکا و هم‌پیمانانش از هر تلاش بر علیه کشور ما استفاده می‌کنند.

وی خواستار استفاده مناسب از ظرفیت نخبگان و خرد جمعی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در حل مشکلات اقتصادی شد و بیان کرد: در عرصه اقتصادی باید از سیاست انفعالی دوری کرد و سیاست فعال جایگزین آن شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با غیراعتماد خواندن کشورهای اروپایی خواستار توسعه تعامل با کشورهای همسایه شد و اضافه کرد: مذاکره با اروپا ایرادی ندارد ولی نباید به آنها اعتماد کرد زیرا اینها سر سفره استکبار هستند و تعاملی سازنده با ما ندارند.

وی با بیان اینکه آمریکا امتحانش را پس داده و این کشور به هیچ وجه قابل اعتماد برای مذاکره نیست، افزود: برای افزایش اقتدار کشور باید اتحاد، انسجام و اقتدار همراه با برنامه صحیح اقتصادی محقق شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با گرامیداشت هفته دولت از تلاش‌های صورت گرفته تقدیر کرد و ادامه داد: شهیدان رجایی و باهنر الگویی انسان با تقوا، اخلاق مدار، ساده زیست انقلابی، ولایت مدار و جهادی است که باید دولت مردان از این دو شهید الگو بگیرند.

وی با اشاره به نامگذاری ۱۲ شهریور سالروز شهادت رئیسعلی دلواری در مبارزه با انگلیس در بوشهر و تنگستان به عنوان روز مبارزه با استعمار پیر انگلیس گفت: باید از قیام رئیسعلی دلواری که با دست خالی مقابل دشمن ایستاد درس بگیریم.

صفایی بوشهری با بیان اینکه استان بوشهر به خاطر مبارزات سرداران بزرگی مانند رئیسعلی دلواری در مقابله با استعمار به عنوان پایتخت مبارزات ضد استعماری شناخته می‌شود، اظهار داشت: انگلیس چهار بار در طول دو قرن به استان بوشهر حمله کرد و هر چهار بار علما، سرداران و مردم از خود حماسه آفریدند.