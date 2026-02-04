۲۲ طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی در دره شهر افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی استاندار ایلام عصر چهارشنبه در حاشیه آیین افتتاح و کلنگ زنی پروژه ها و طرح های دهه فجر در شهرستان دهلران از افتتاح و کلنگ زنی ۲۲ طرح و پروژه دهه فجر در شهرستان خبرداد و گفت: اعتبار این پروژه‌ها بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: کلنگ‌زنی و افتتاح این پروژه‌ها گامی مهم در مسیر رشد اقتصادی و بهبود خدمات عمومی شهرستان محسوب می‌شود.

این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی، محرومیت‌زدایی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مختلف اجرا شده است.

از مهم‌ترین پروژه‌های قابل افتتاح می‌توان به نهضت ملی مسکن شامل ۷۵ واحد خودمالک روستایی، کانال آبیاری سرورآباد، خط انتقال آب ۴۰۰ فلزی سراب دره‌شهر، مخزن آب و طرح‌های آبرسانی بخش ماژین، توسعه و بهسازی شبکه برق شهری و روستایی و مجتمع آموزشگاه بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد.

همچنین پروژه‌هایی نظیر کمک به احداث واحدهای مسکن محرومین، ارتقای پوشش ارتباطی همراه اول برای ۴۲ روستای شهرستان، جدول‌گذاری و پیاده‌روسازی شهری و احداث فضاهای خدماتی و آموزشی نیز در این ایام به بهره‌برداری رسید.

در بخش کلنگ‌زنی نیز عملیات احداث پل گاومیشان به طول ۱۸۰ متر با اعتباری بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان آغاز شد که این پروژه نقش مهمی در بهبود تردد و توسعه ارتباطات منطقه‌ای خواهد داشت.

تداوم روند توسعه این پروژه‌ها گامی مؤثر در مسیر رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و پاسخ به مطالبات زیرساختی مردم دره‌شهر است.