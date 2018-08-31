به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد امیرحسین مهرابی ظهر آدینه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلای مدرسه قلعه به مناسبت سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا ضمن بیان اینکه با تقدیم ۱۰ هزار شهید بهترین شخصیتهای علمی دانشگاهی و سیاسی را در دوران جنگ از دست دادیم و بیشترین آسیب از این ناحیه متوجه ایران شد، ابراز داشت: امروز مفتخریم که بزرگترین پرچمدار مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان هستیم.
وی افزود: با پیشرفت علوم و فناوری در حوزه هوا و فضا و بعد از جنگ جهانی اول و دوم و افزایش چشمگیر تهدید هوایی اهمیت و توجه به پدافند هوایی قوت گرفت و ایران از سال ۱۳۱۲از تجهیزات توپخانهای ضد هوایی در نیروی زمینی بهره جست تا نهایتاً با توسعه پدافند هوایی این یگان از نیروی زمینی منفک و به نیروی هوایی پیوست.
تجهیزات پدافندی بهروز است
فرمانده گروه پدافند هوایی سمنان بابیان اینکه ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی عملاً در خدمت اهداف آمریکا و سایر کشورهای مستکبر بود، ابراز داشت: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در طول هشت سال دفاع مقدس با تحمیل جنگ و تجاوز بیرحمانه توسط رژیم بعثی عراق به کشور ما و بمباران مناطق مختلف توسط هواپیماهای عراقی پدافند هوایی با تعریف مأموریتی جدید وارد عرصه دفاع مقدس شد.
مهرابی در ادامه تصریح کرد: با دلاور مردی جانبرکفان پدافندی شاهد نقش حیاتی آنها در هشت سال دفاع مقدس بودیم حضور مؤثر در عملیات بیتالمقدس، کربلای پنج، فتح المبین، والفجر هشت، خنثی کردن تعداد ۳۴هزار و ۸۶۰حمله دشمن بعثی به مناطق جنگی و عملیاتی، اسکورت موفق سه هزار و ۱۴۵فروند هواپیمای تجاری و نفتکش در هشت سال دفاع مقدس، ساقط کردن تعداد ۶۷ فروند بالگرد رژیم بعثی عراق، انهدام و ساقط کردن ۶۰۰ فروند هواپیمای رژیم بعثی عراق از جمله این اقدامات بود.
وی افزود: در دوران سازندگی تا سال ۸۷ فرماندهی پدافند هوایی بهعنوان یکی از فرماندهیهای عمده نیروی هوایی ارتش در راستای تقویت بنیه دفاعی اقدامات شایستهای در حوزه خودکفایی تعمیر و نگهداری و بهینهسازی تجهیزات پدافندی به انجام رسانده است.
پدافند هوایی اولویت اول دفاعی کشور
فرمانده گروه پدافند هوایی سمنان در ادامه گفت: با تغییر ماهیت تهدیدها و شکل نبردهای آینده در سال ۸۷ با ابلاغ فرمان فرماندهی معظم کل قوا پدافند هوایی از نیروی هوایی جدا و بهعنوان مجموعه فراملی تحت مدیریت ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد که این تصمیمگیری ناشی از درایت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب است
مهرابی در ادامه تصریح کرد: پدافند هوایی بهعنوان اولویت اول دفاعی کشور با اتکا به نیروهای مخلص و متخصص توانست با توجه به کمبودها، کاستیها و تحریمهای ظالمانه در خودکفایی و تأمین نیازهای اساسی خود شگفتیساز باشد یقیناً این صلابت و ایستادگی در برابر زیادهخواهی استکبار گزینههای روی میز آنها را به زیر خواهد کشید.
وی افزود: کارکنان پدافند هوایی با سرلوحه قرار دادن توانمندیهای بومی و جامعه عمل پوشاندن به شعار اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب توانست طی چند سال تأخیر در حوزههای پدافندی، سامانهها و تشکیلات خود را به بهرهبرداری عملیاتی برساند.
فرمانده گروه پدافند هوایی سمنان بابیان اینکه در زمان صلح بهصورت ۲۴ ساعت مرزهای هوایی و آسمان کشور از طریق شبکه یکپارچه هوایی رصد میشود تا جلوی اتفاقات غیرقابلپیشبینی و مترقبه را بگیرند، ابراز داشت: این بهقدری در منطقه حائز اهمیت است که سازمان مدیریت جهانی درزمینهٔ تردد هوایی اعلام کرد که ایران امنترین آسمان منطقه در خاورمیانه است.
