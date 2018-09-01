به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران از آغاز ثبت‌نام ناشران برای حضور در ۵ نمایشگاه کتاب استانی که در ماه مهر برگزار می‌شود، خبر داد.

ناشران سراسر کشور از امروز (۱۰ شهریور) می‌توانند به پایگاه الکترونیکی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به آدرس www.icfi.ir مراجعه و برای حضور در این نمایشگاه‌ها ثبت‌نام کنند.

بر این اساس، نمایشگاه کتاب اردبیل از ۱ تا ۶ مهر، نمایشگاه کتاب زنجان از ۹ تا ۱۴ مهر، نمایشگاه کتاب کردستان از ۱۸ تا ۲۳ مهر، نمایشگاه کتاب گلستان از ۱۸ تا ۲۳ مهر و نمایشگاه کتاب آذربایجان شرقی از ۲۹ مهر تا ۴ آبان برگزار می‌شود.

نمایشگاه‌های کتاب استانی با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها برگزار می‌شود. سال گذشته بیش از ۲۶ نمایشگاه کتاب استانی برگزار شد.