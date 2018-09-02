رایا نصیری مهمان پنجاه و سومین پاتوق فیلم کوتاه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، رایا نصیری فیلمنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر سینما، مهمان ویژه سیزدهمین جلسه از ششمین فصل پاتوق فیلم کوتاه «سینما آینده» است.

این برنامه روز دوشنبه دوازدهم شهریور ماه با نمایش سه فیلم کوتاه داستانی، یک انیمیشن و یک مستند توسط انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری انجمن فیلم کوتاه ایران در محل سینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

رایا نصیری در آثاری چون «باران می‌بارید»، «دختر… پدر… دختر»، «تنها دوبار زندگی می کنیم»، «صبحی دیگر»، «امتحان»، «کیسه برنج»، «چکمه» و «حجم فلزی» ایفای نقش کرده است. وی همچنین نویسنده و کارگردان فیلم «دژاوو» است.

در پنجاه وسومین پاتوق فیلم کوتاه، فیلم‌کوتاه داستانی «صدای سارا» به کارگردانی رضا جمالی، مستند «بایداق» به کارگردانی محمدهادی اسفندیاری از شیراز، فیلم کوتاه داستانی «تاسوکی» به کارگردانی پوریا پیشوایی، انیمیشن «هیچکس» به کارگردانی الهام طرقی از نیشابور و فیلم کوتاه داستانی «بی‌آبرو» به کارگردانی شان میهن از استرالیا و کانادا به نمایش درخواهند آمد.

پاتوق فیلم کوتاه دوشنبه‌ ساعت ۱۸ در سالن سینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.