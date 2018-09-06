مسابقات چالش نوآوری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تحقیقات مخابرات ایران، علیرضا یاری، دبیر اجرایی نهمین سمپوزیوم مخابرات (کنفرانس بین المللی IST) گفت: در نهمین دوره این رویداد بین المللی، برای اولین بار زمینه همکاری و تعامل هرچه بیشتر بین جامعه علمی و صنعت ICT فراهم شده است.

وی گفت: برای این منظور از طریق همکاری با پلتفرم جمع سپاری نوآوری این امکان فراهم شد که از یک طرف استارت­آپ­ها و شرکت های فعال در حوزه ICT بتوانند چالش­های نوآوری در حوزه ­های کاری خود را مطرح کرده و از طرف دیگر مخاطبان علمی این سمپوزیوم بتوانند برای حل آن چالش­ها راه حل های علمی و کاربردی ارائه کنند.

دبیر اجرایی این رویداد بین المللی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری مسابقات چالش نوآوری شرکت ها در این سمپوزیوم از یک طرف حمایت غیرمستقیم از شرکت­ها و استارت­اپ­های فعال در حوزه ICT جهت افزایش نوآوری در محصولات و خدمات شرکت ها، شناسایی و جذب افراد مستعد وخلاق و نیز کمک به بازاریابی و برندسازی استارت­اپ­ها و شرکت­های نوآور بوده و از طرف دیگر بهره­‌گیری از دانش و توانمندی­های متخصصان داخل و خارج از کشور برای حل چالش­های شرکت­های ایرانی فعال در حوزه ICT و ارتقاء سطح کیفی کنفرانس IST نیز خواهد بود.

یاری اضافه کرد: هر شرکت و استارت­اپی که در حوزه­ هایی همچون هوش مصنوعی، بلاک چین، رایانش ابری، داده کاوی، کلان داده ها ، اینترنت اشیاء و سایر حوزه های مرتبط با ICT در کشور در حال فعالیت هستند می توانند درخواست خود را به این سمپوزیوم ارسال کند.

وی گفت: این شرکت­ها در صورت تمایل به دریافت غرفه نمایشگاهی، که به همین منظور در محل سمپوزیوم تشکیل می شود نیز باید اعلام آمادگی کنند. حضور در نمایشگاه این کنفرانس نیز برای کلیه استارت­اپ­های نوآور منتخب رایگان خواهد بود.