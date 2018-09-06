مسابقات چالش نوآوری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تحقیقات مخابرات ایران، علیرضا یاری، دبیر اجرایی نهمین سمپوزیوم مخابرات (کنفرانس بین المللی IST) گفت: در نهمین دوره این رویداد بین المللی، برای اولین بار زمینه همکاری و تعامل هرچه بیشتر بین جامعه علمی و صنعت ICT فراهم شده است.
وی گفت: برای این منظور از طریق همکاری با پلتفرم جمع سپاری نوآوری این امکان فراهم شد که از یک طرف استارتآپها و شرکت های فعال در حوزه ICT بتوانند چالشهای نوآوری در حوزه های کاری خود را مطرح کرده و از طرف دیگر مخاطبان علمی این سمپوزیوم بتوانند برای حل آن چالشها راه حل های علمی و کاربردی ارائه کنند.
دبیر اجرایی این رویداد بین المللی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری مسابقات چالش نوآوری شرکت ها در این سمپوزیوم از یک طرف حمایت غیرمستقیم از شرکتها و استارتاپهای فعال در حوزه ICT جهت افزایش نوآوری در محصولات و خدمات شرکت ها، شناسایی و جذب افراد مستعد وخلاق و نیز کمک به بازاریابی و برندسازی استارتاپها و شرکتهای نوآور بوده و از طرف دیگر بهرهگیری از دانش و توانمندیهای متخصصان داخل و خارج از کشور برای حل چالشهای شرکتهای ایرانی فعال در حوزه ICT و ارتقاء سطح کیفی کنفرانس IST نیز خواهد بود.
یاری اضافه کرد: هر شرکت و استارتاپی که در حوزه هایی همچون هوش مصنوعی، بلاک چین، رایانش ابری، داده کاوی، کلان داده ها ، اینترنت اشیاء و سایر حوزه های مرتبط با ICT در کشور در حال فعالیت هستند می توانند درخواست خود را به این سمپوزیوم ارسال کند.
وی گفت: این شرکتها در صورت تمایل به دریافت غرفه نمایشگاهی، که به همین منظور در محل سمپوزیوم تشکیل می شود نیز باید اعلام آمادگی کنند. حضور در نمایشگاه این کنفرانس نیز برای کلیه استارتاپهای نوآور منتخب رایگان خواهد بود.
نظر شما