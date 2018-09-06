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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

مسابقات چالش نوآوری برگزار می شود

مسابقات چالش نوآوری برگزار می شود

مسابقات چالش نوآوری در راستای تعامل استارتاپها با جامعه علمی در حاشیه نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات (IST۲۰۱۸) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تحقیقات مخابرات ایران، علیرضا یاری، دبیر اجرایی نهمین سمپوزیوم مخابرات (کنفرانس بین المللی IST) گفت: در نهمین دوره این رویداد بین المللی، برای اولین بار زمینه همکاری و تعامل هرچه بیشتر بین جامعه علمی و صنعت ICT فراهم شده است.

وی گفت:  برای این منظور از طریق همکاری با پلتفرم جمع سپاری نوآوری این امکان فراهم شد که  از یک طرف استارت­آپ­ها و شرکت های فعال در حوزه ICT  بتوانند چالش­های نوآوری در حوزه ­های کاری خود را مطرح کرده و از طرف دیگر مخاطبان علمی این سمپوزیوم بتوانند برای حل آن چالش­ها راه حل های علمی و کاربردی ارائه کنند. 

دبیر اجرایی این رویداد بین المللی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری مسابقات چالش نوآوری شرکت ها در این سمپوزیوم از یک طرف حمایت غیرمستقیم از شرکت­ها و استارت­اپ­های فعال در حوزه ICT  جهت افزایش نوآوری در محصولات و خدمات شرکت ها، شناسایی و جذب افراد مستعد وخلاق و نیز کمک به بازاریابی و برندسازی استارت­اپ­ها و شرکت­های نوآور بوده و از طرف دیگر بهره­‌گیری از دانش و توانمندی­های متخصصان داخل و خارج از کشور برای حل چالش­های شرکت­های ایرانی فعال در حوزه ICT و ارتقاء سطح کیفی کنفرانس IST نیز خواهد بود.

یاری اضافه کرد: هر شرکت و استارت­اپی که در حوزه­ هایی همچون هوش مصنوعی، بلاک چین، رایانش ابری، داده کاوی، کلان داده ها ، اینترنت اشیاء و سایر حوزه های مرتبط با ICT  در کشور در حال فعالیت هستند می توانند درخواست خود را به این سمپوزیوم ارسال کند.

وی گفت: این شرکت­ها در صورت تمایل به دریافت غرفه نمایشگاهی، که به همین منظور در محل سمپوزیوم تشکیل می شود نیز باید اعلام آمادگی کنند. حضور در نمایشگاه این کنفرانس نیز برای کلیه استارت­اپ­های نوآور منتخب رایگان خواهد بود.

کد مطلب 4395284

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