استقبال تشکیلات خودگردان از بازگرداندن سفارت پاراگوئه به تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وفا، تشکیلات خودگردان فلسطین از اقدام پاراگوئه در بازگرداندن سفارت خود از قدس شریف به تل‌آویو استقبال کرد.

پس از اینکه وزیر خارجه پاراگوئه اعلام کرد سفارت این کشور را از قدس شریف به تل‌آویو بازمی‌گرداند، رژیم صهیونیستی نیز سفیر خود را از «آسونسیون» (Asunción) فراخواند.

وزارت خارجه رژیم اشغالگر قدس در بیانیه‌ ای اعلام کرد که سفیر خود را از پاراگوئه فراخوانده و همه بخش‌ های سفارتش در آسونسیون را نیز بسته‌ است.

«الادیو لویزاگا» (Eladio Loizaga) وزیر خارجه پاراگوئه ساعاتی پیش در این خصوص اعلام کرد: پاراگوئه سفارت خود در اسرائیل را از اورشلیم (قدس) به تل آویو بازخواهد گرداند.

لازم به ذکر است، مجمع عمومی سازمان ملل ۲۱ دسامبر سال جاری میلادی با ۱۲۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع، پیش‌نویس قطعنامه مربوط به وضعیت قدس را علیه اقدام یکجانبه ترامپ به تصویب رساند.

کشورهای مخالف با این قطعنامه، آمریکا، گواتمالا، هندوراس، جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، پالائو، توگو و رژیم صهیونیستی بودند.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز ۶ دسامبر سال گذشته میلادی (۱۵ آذر ۹۶) اعلام کرده بود که قصد دارد سفارت آمریکا را به بیت المقدس منتقل کند و آن را به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی معرفی کند.