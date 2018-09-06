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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۲۷

عصر امروز پنج شنبه برگزار شد؛

مراسم شام غریبان پدر صنعت آذربایجان باحضور وزیر «صمت»

مراسم شام غریبان پدر صنعت آذربایجان باحضور وزیر «صمت»

تبریز- مراسم شام غریبان سیدرضا مقیمی پدر صنعت آذربایجان باحضور وزیر «صمت» عصر امروز پنج شنبه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم شام غریبان «سیدرضا مقیمی اصل» که از ساعت ۱۵ امروز در مسجد جواد الائمه تبریز برگزار شد، یکی از حواشی اصلی این مراسم بود.

در این مراسم استاندار آذربایجان شرقی و مسئولان شهرستانی و استانی نیز حضور داشتند.

گفتنی است صبح امروز پنج شنبه نیز مراسم اقامه نماز و تشییع زنده یاد سید رضا مقیمی اصل، بزرگمرد صنعت ایران، با حضور استاندار آذربایجان شرقی، نماینده ولی فقیه در استان و معاون سیاسی وزیر کشور و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در تبریز برگزار شد.

خلاقیت مقیمی اصل در طراحی و ابداع ماشین آلات کارخانه های خود زبانزد بود که روز سه شنبه این هفته نیز در حین تست یکی از ابداعات خود به موجب عمل نکردن جک هیدرولیک و ترکیدگی آن دچار سانحه شده و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.

کد مطلب 4396044

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