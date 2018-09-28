«بهاءالدین خرمشاهی» درباره دانشنامه «حافظ و حافظ پژوهی» که با سرویراستاری او به تازگی انتشار یافته به خبرنگار مهر گفت: دانشنامه حافظ و حافظ پژوهی اثر مرجعی است درباره حافظ که با سرویراستاری اینجانب و سرپرستی مالی و اداری «عبدالله جاسبی» و همکاری جمعی در حدود ۱۵۰ نفر از نویسندگان غالبا حافظ پژوه در ۴ جلد انتشار یافته است. هر جلد حدود ۶۵۰ صفحه در ۲ ستون با حروف نسبتا ریز ۱۱ به طبع رسیده و امضای نویسندگان مقالات در پایان هر مقاله آمده است. همچنین کتاب شناسی مورد استفاده در هر مقاله یاد شده است. سید علی موسوی گرمارودی مدیر اجرایی این اثر بوده است. همچنین پژمان جعفری، جانشین و نماینده جاسبی و عارف خرمشاهی نیز دبیر و دستیار گرمارودی در این اثر بوده‌اند.

این پژوهشگر در ادامه افزود: حروف نگاری دقیق و ظریف این اثر را «فرشته حاتمیان» برعهده داشته که خود بیش از ۶۰ مقاله نیز برای این دانشنامه نگاشته است. نمونه خوانی این اثر هم به دقت انجام شده و رسول عسگری و سیدعباس سید محمدی مسئول آن بوده اند. مدیر تولید چاپی این اثر، محمد واشویی بوده و همکاران بعد از چاپ که در پخش این کتاب یاری رسانده اند، احسان غفاری و علیرضا جبلی هستند.

خرمشاهی درباره ضرورت انتشار این دانشنامه تاکید کرد: باید گفت تا کنون درباره حافظ هیچ دانشنامه‌ای منتشر نشده و آنچه بوده، شرح حال حافظ یا شرح شعر او بوده است که ۲ نمونه از مشهورترین آنها یکی شرح شوق «سعید حمیدیان» است که در ۵ جلد توسط نشر قطره منتشر شده و دیگری حافظ نامه اثر «بهاءالدین خرمشاهی» است که در ۲ جلد از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.

وی افزود: این دانشنامه نخستین اثری است که با این حجم و داشتن ۱۷۰۰ مقاله در ۲۷۰۰ صفحه با همکاری حدود ۱۵۰ نویسنده که عمدتا حافظ پژوه بوده‌اند، فراهم آمده است. بیشترین همکاری را نیز حافظ پژوهان شیراز بر عهده داشته‌اند که نزدیک به ۳۰ نفر بوده اند. در این دانشنامه به تمام شئون ذهن و زبان و زندگی و روزگار و استادان و ممدوحان و معاصران زمان حافظ اشاره شده و حتی درباره بعضی بیت‌های دشوار هم توضیح داده شده است. همچون: «این طفل، یک شبه....یا این طفل یک شبه»

بهاءالدین خرمشاهی گفت: در دانشنامه «حافظ و حافظ پژوهی» مقالات کاملا بی سابقه ای مانند مدح گریزی و مناعت طبع او و حافظان حافظ نیز آمده است و همچنین حافظ پژوهان و آثار آنها چه در قدیم و چه در دوره جدید یعنی تا سال ۹۶ که اثر بسته شده، معرفی شده اند. علاوه بر این، اغلب کتاب هایی که به رابطه حافظ و قرآن پرداخته اند در این دانشنامه معرفی شده‌اند.

سرویراستار دانشنامه حافظ و حافظ پژوهی در پایان تصریح کرد: این دانشنامه اواخر اردیبهشت ۹۷ انتشار یافته ولی توزیع نشده است. فروش این کتاب در حال حاضر اینترنتی است و به زودی تا اوایل مهر به صورت پخش آزاد انجام می‌شود. این دانشنامه در سراسر کتاب فروشی‌های کشور قابل تهیه خواهد بود.