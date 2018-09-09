فیزیوتراپیست ها نقش بسزایی در سلامت جامعه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابراهیم انتظاری، با اشاره به نامگذاری ۸ سپتامبر(۱۷ شهریور) به نام روز جهانی فیزیوتراپی، افزود: شعاری که برای این روز توسط کنفدراسیون بین المللی فیزیوتراپی نامگذاری شده، «حرکت برای ایجاد سلامتی» است.

وی گفت: فیزیوتراپی در ایجاد سلامت جامعه بسیار مهم است برای اینکه شعارش حرکت است و خوب می دانید بی حرکتی از معضلات جامعه امروز و همه کشورها است و جامعه ما هم استثنا ازاین وضعیت نیست و بی حرکتی معضلات زیادی را برای جامعه ما ایجاد کرده بنابراین انجام حرکت می تواند خیلی موثر باشد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اظهار داشت: فیزیوتراپیست می تواند افراد و حرکاتشان را به بهترین وجه راهنمایی کند و بگوید چه حرکاتی برای چه افرادی موثر و مفید است.

انتظاری ادامه داد: یکی از مطالبی که توسط فیزیوتراپیست ها می تواند انجام شود این است که فرد باید از انجام ورزش و حرکاتش لذت ببرد و بداند چه حرکاتی برایش مناسب است و این فیزیوتراپیست است که می داند برای هر فرد چه تمرینی لازم است.

وی گفت: فیزیوتراپی می تواند در بهبود بسیاری از بیماری ها کمک کند مانند ضایعات، تروما، سکته های قلبی و عروقی، تصادفات، شکستگی ها، ضایعات عصبی و حتی در بیماری های زنان و زایمان و بیماری های ریوی و در اطفال، فیزیوتراپی می تواند برای سلامت جامعه مفید واقع شود.

انتظاری در پاسخ به این سئوال که بهترین راه پیشگیری از مشکلات اسکلتی عضلانی چیست، افزود: بهترین پیشنهاد ورزش کردن در سنین مختلف است ولی نکته حائز اهمیت این است که حتی المقدور سعی کنیم کارهایی که باعث تنبلی ما می شود را انجام ندهیم مثل خرید اینترنتی که شاید مزایایی همچون کاهش ترافیک به دنبال داشته باشد اما باعث کم تحرکی می شود.

وی ادامه داد: وقتی کم تحرکی بیشتر می شود خواه ناخواه در تمام مفاصل خشکی خاصی پیش می آید که وقتی یک حرکت انجام می دهیم بلافاصله درد شدیدی در بدن فرد ایجاد می شود و باید استراحت کند چرا که عادت به حرکت نداشته است.