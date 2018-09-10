انتشار کتاب طنز «تذکره الشعرا» در پاییز

عباس احمدی، شاعر، نویسنده و طنزپرداز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: مدتی پیش کتابی را در قالب طنز نوشتم با عنوان «تذکره الشعرا» که در آن با ۴۰ شاعر خیالی شوخی شده است.

به گفته این شاعر تذکره الشعرا به سبک و سیاق کتابهای تذکره قدیم نوشته شده ولی در اینجا ما با شاعران خیالی روبرو هستیم و قالب کتاب هم طنز است.

احمدی با بیان اینکه این کتاب در قالب تقریبی ۱۰۰ صفحه منتشر خواهد شد، افزود: این اثر به انتشارات مدرسه سپرده شده است و این انتشارات وعده داده که آن را در پاییز روانه بازار کتاب کند.