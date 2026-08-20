مرادی: سد زاکین هر چه سریعتر تعیین و تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان با حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، ضمن خیرمقدم به وزیر و معاونان وی، با گرامیداشت یاد شهدای صیاد و شهدای کشور، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم ادامه‌دهنده راه و خون پاک شهدا در مسیر خدمت به مردم باشیم.

وی با اشاره به تعدد استان‌های کشور و مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی در رسیدگی به مسائل بخش کشاورزی، دامداری و شیلات، افزود: سفر وزیر به هرمزگان باید به فال نیک گرفته شود و انتظار داریم خروجی مشخصی داشته باشد؛ چراکه فردا کشاورزان، دامداران و صیادان از ما خواهند پرسید حضور وزیر در استان چه اتفاقی را برای آنها رقم زده است.

مرادی ادامه داد: مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف استان از سوی استاندار، نماینده ولی‌فقیه و نمایندگان مجلس مطرح شده و وزیر جهاد کشاورزی نیز به طور کامل در جریان این مسائل قرار دارد، اما انتظار داریم برای برخی مطالبات مهم استان تصمیم‌های عملیاتی اتخاذ شود.

ضرورت جبران خسارت صیادان هرمزگان

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خسارت‌های واردشده به صیادان در جریان جنگ اخیر، تصریح کرد: صیادان هرمزگان خسارت‌های سنگینی متحمل شده‌اند و جبران این خسارت‌ها بر عهده دولت است.

وی با اشاره به وضعیت صیادان جزیره ابوموسی، گفت: در ابوموسی خسارت صیادان بسیار گسترده و تقریباً صددرصدی بوده و انتظار داریم وزیر جهاد کشاورزی این موضوع را پیگیری کرده و نوید جبران خسارت‌ها را به صیادان استان بدهد.

مرادی همچنین خواستار توجه ویژه به صیادان قشم و مناطق رمچاه، سِیوَند، درگاهان و دولاب شد و افزود: جامعه صیادی این مناطق نیز با مشکلات و خسارت‌هایی مواجه است که باید مورد حمایت و رسیدگی قرار گیرد.

ضرورت تعیین تکلیف مرکز تحقیقات کشاورزی حاجی‌آباد

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مرکز تحقیقات کشاورزی حاجی‌آباد، اظهار کرد: این مرکز بیش از ۱۵۰ هکتار زمین دارد و از ظرفیت‌ها و کارکردهای بسیار مهم و اساسی برخوردار است، اما متأسفانه در شرایط فعلی رها شده و نیازمند دستور و پیگیری جدی وزیر جهاد کشاورزی است.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس خواستار احیای این ظرفیت مهم تحقیقاتی و کشاورزی شد و گفت: انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف و فعال‌سازی این مجموعه اقدام جدی انجام دهد.

سد زاکین؛ پروژه‌ای با ۹۸ درصد پیشرفت

مرادی همچنین به پروژه سد زاکین اشاره کرد و گفت: این سد یکی از پروژه‌های بزرگ حوزه کشاورزی استان است که حدود ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما متأسفانه سال‌هاست تنها دو درصد از عملیات آن باقی مانده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

وی تأکید کرد: تکمیل این پروژه می‌تواند نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و رفع مشکلات کشاورزان منطقه داشته باشد و انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی برای تکمیل آن اعتبارات لازم را تأمین کند.

درخواست تأمین اعتبار برای سدهای آبخیزداری

نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین اعتبار سدهای آبخیزداری استان، گفت: سال گذشته با همکاری استاندار هرمزگان و از محل اعتبارات وزارت نفت، منابعی برای اجرای سدهای آبخیزداری استان اختصاص یافت.

وی افزود: انتظار ما این است که با توجه به حضور وزیر جهاد کشاورزی در دولت، برای ادامه و تکمیل سدهایی که عملیات اجرایی آنها آغاز شده است نیز اعتبارات لازم اختصاص یابد.

مرادی در پایان با قدردانی از اقدامات دولت در تأمین کالاهای اساسی مردم هرمزگان در جریان جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: با مدیریت استاندار هرمزگان و تلاش دولت، در آن مقطع کمبود جدی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم استان وجود نداشت.

وی همچنین خواستار رسیدگی به مشکلات سرمایه‌گذاران، تجار و بازرگانان بخش خصوصی استان در حوزه صادرات و واردات شد و گفت: انتظار داریم مشکلات فعالان اقتصادی حاضر در این نشست نیز با حمایت دولت و وزارتخانه‌های مربوطه برطرف شود.