۱۴۰۰ تن از زباله های تولیدی در مازندران تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان صبح دوشنبه در کارگروه راهبردی مدیریت پسماند در استان به اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت پسماند اظهار داشت: دو سال و نیم وقت برای مجور نیروگاه زباله سوز ساری و نوشهر صرف شد و اکنون این طرح ها در پایان راه است.

وی با عنوان اینکه مازندران متعلق به همه ما نیست و مردم دیگر استان ها از آن سهم دارند گفت: مردم ایران اسلامی مازندران را به عنوان مقصد سفر انتخاب می کنند و باید نسبت به پاکسازی محیط انجام شود.

نبیان با بیان اینکه موضوع تفکیک زباله از مبداء باید اجرایی شود گفت: با چشم انداز ترسیم شده در این طرح فاصله داریم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران ادامه داد: تامین منابع مالی با محدودیت هایی مواجه است و علت تاخیر برخی پروژه ها، مسائل مالی است.

وی بر لزوم تلاش بیشتر برای حل و مدیریت پسماند تاکید کرد و گفت: باید هزار و ۴۰۰ تن از زباله های استان تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود.

نبیان یادآور شد: پروژه نیروگاه زباله سوز تنکابن در دست اجرا است و از سوی دفتر مقام معظم رهبری نیز برای آن اعتبار درنظر گرفته شده است و پروژه نیروگاه زباله سوز نوشهر نیز در مرحله پایانی قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران افزود: آخرین محموله تجهیزات نیروگاه زباله سوز نوشهر نیز به محل اجرای پروژه رسید و درنظر داریم تا پایان شهریورماه این طرح تکمیل شود.

وی افزود: اولین نیروگاه زباله سوز استان در نوشهر به زودی به بهره برداری می رسد و سپس نیروگاه ساری اجرایی می شود و مدیریت پسماند و زباله در بابل نیز در حال انجام است.