آغاز عملیات ۴ سایت جدید مدیریت پسماند در مازندران

به به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعد از ظهر شنبه در شورای اداری استان از پیشرفت‌های چشمگیر در پروژه‌های مدیریت پسماند در این استان خبر داد و تأکید کرد که این پروژه‌ها به‌زودی وارد مرحله جدیدی از اجرایی شدن خواهند شد.

وی با اشاره به تأمین مالی پروژه‌ها گفت: تأمین مالی پروژه‌های مدیریت پسماند یکی از چالش‌های اصلی بود، اما خوشبختانه با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، گام‌های بزرگی در این راستا برداشته شده است. از خرداد ماه ۱۴۰۴، عملیات ساخت مجدد فضاها و به‌روزرسانی سایت‌های موجود آغاز شده و به‌زودی پروژه‌ها به بهره‌برداری خواهند رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استان افزود: تا پایان ماه جاری، تجهیزات مدیریتی پروژه‌های پسماند استان تکمیل خواهد شد. این تجهیزات با هدف بهبود فرآیند مدیریت و کاهش فشار بر محیط‌زیست استان، در حال نصب و راه‌اندازی هستند.

دادبود ادامه داد: در حال حاضر، پروژه‌های مختلف در شرق استان وارد مرحله پذیرش زباله شده‌اند. در این راستا، آزمایشات اولیه در حال انجام است و به‌زودی پذیرش زباله به‌طور رسمی آغاز خواهد شد. خوشبختانه فرآیندهای فنی تکمیل شده و مشکلی برای بهره‌برداری نهایی وجود ندارد.

وی همچنین از آغاز عملیات در چهار سایت جدید و تکمیل پروژه در برخی سایت‌ها خبر داد و بیان کرد: یک سایت جدید نیز به پروژه‌ها اضافه شده است که فعالیت‌های آن به‌زودی با دستور آغاز خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار مازندران به بحرانی بودن وضعیت پسماند در استان اشاره کرد و گفت: مازندران یکی از استان‌های پرچالش در زمینه مدیریت پسماند است، اما با این پروژه‌ها، امیدواریم که در ماه‌های آینده وضعیت مدیریت پسماند به سطح قابل قبولی برسد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که تا ابتدای سال ۱۴۰۵، تمامی پروژه‌های مدیریت پسماند در استان مازندران به نتیجه نهایی برسد و استان به یکی از الگوهای موفق در این زمینه تبدیل شود.