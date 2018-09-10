فدراسیون فوتبال: پیشنهاد دیدار با آرژانتین فاقداعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال ایران در خصوص برخی صحبت ها درباره درخواست مطرح شده برای بازی دوستانه با تیم ملی آرژانتین بیانیه ای را منتشر کرد که به شرح زیر است:

طی مدت اخیر دو ایمیل از یک شرکت نامعتبر که مسابقات بسیار محدودی را برگزار کرده، دریافت و وظیفه فدراسیون این است که اعتبار و اصالت آنها را بررسی و در نهایت اقدام به پاسخگویی مقتضی نماید.

همچنین لازم به اعلام است که امور بین الملل فدراسیون بدلیل عدم تایید اصالت و اعتبار این درخواست نمی بایست واکنش رسانه ای به آن نشان دهد.

در پایان اعلام میدارد پیشنهاد دریافت شده فاقد اعتبار برای تیم ملی فوتبال ایران بوده و فدراسیون نمی تواند منافع برخی شرکتهایی که با این دست اقدامات رسانه ای به دنبال شهرت و ایجاد و تامین اعتبار خود هستند اقدامی انجام دهد و در نتیجه موضوع این پیشنهاد از سوی فدراسیون منتفی است.