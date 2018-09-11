به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن اگزماینر، «جان بولتون» مشاور امنیتی ملی کاخ سفید گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نمی تواند به زور کره شمالی را خلع سلاح کند.

بولتون همچنین اعلام کرد که ترامپ از دیدار دوباره با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی استقبال می کند.

روز گذشته سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید گفته بود که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در تازه‌ترین نامه خود به دونالد ترامپ خواستار دیدار دوباره با رئیس جمهوری آمریکا شده است.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه با اشاره به موضوع خلع سلاح هسته ای کره شمالی گفت: رهبر کره شمالی در دیدار با «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی پیشنهاد خلع سلاح اتمی در مدت زمان دو سال را ارائه کرده بود.

بولتون مدعی است که کیم جونگ اون سپس عقب نشینی کرده و پیشنهاد متقابل رئیس جمهور کره جنوبی یعنی خلع سلاح اتمی ظرف یک سال را پذیرفته است.