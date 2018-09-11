  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱

بولتون:

ترامپ نمی‌تواند کره شمالی را خلع سلاح کند

ترامپ نمی‌تواند کره شمالی را خلع سلاح کند

مشاور امنیت ملی کاخ سفید ضمن اعلام استقبال «ترامپ» از دیدار دوباره با رهبر کره شمالی عنوان داشت که آمریکا نمی تواند به زور پیونگ یانگ را وادار به خلع سلاح هسته ای کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن اگزماینر، «جان بولتون» مشاور امنیتی ملی کاخ سفید گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نمی تواند به زور کره شمالی را خلع سلاح کند.

بولتون همچنین اعلام کرد که ترامپ از دیدار دوباره با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی استقبال می کند.

روز گذشته سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید گفته بود که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در تازه‌ترین نامه خود به دونالد ترامپ خواستار دیدار دوباره با رئیس جمهوری آمریکا شده است.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه با اشاره به موضوع خلع سلاح هسته ای کره شمالی گفت: رهبر کره شمالی در دیدار با «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی پیشنهاد خلع سلاح اتمی در مدت زمان دو سال را ارائه کرده بود.

بولتون مدعی است که کیم جونگ اون سپس عقب نشینی کرده و پیشنهاد متقابل رئیس جمهور کره جنوبی یعنی خلع سلاح اتمی ظرف یک سال را پذیرفته است.

کد مطلب 4400125
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها