سکه طرح جدید ۴۰هزار تومان گران شد/نرخ به ۴.۵میلیون تومان نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۰ هزار تومان افزایش به ۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰۰ هزار تومان افزایش به چهار میلیون و ۱۰۶ هزار تومان رسید. هر نیم سکه ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۹۰ هزار تومان و هر سکه یک گرمی ۱۰ هزار تومان رشد قیمت داشته است.

هر نیم سکه ۲ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۱۶۳ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶۲۲ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۴ دلار و ۲۳ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۷۴ هزار و ۲۳۰ تومان است.