مجروح شدن خبرنگار العالم در تیراندازی نظامیان صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، اسراء البحیصی خبرنگار شبکه العالم و تصویربردار شبکه به نام عطیه حجازی روز گذشته ۱۹ شهریور ماه بر اثر درگیری های نظامیان رژیم صهیونیستی با مردم غزه و تصادف خودروی گروه اعزامی زخمی شدند.

اسراء البحیصی خبرنگار العالم درباره جزییات این حادثه گفت: نظامیان رژیم صهیونیستی به طرف فلسطینیانی که منتظر رسیدن کشتی برای شکستن محاصره غزه بودند، تیراندازی کردند.

وی عنوان کرد: قایق های جنگی رژیم صهیونیستی همچنین به طرف کاروان دریایی شکستن محاصره غزه گلوله و گاز اشک آور شلیک کردند.

به دنبال سرکوب هفتمین کاروان دریایی شکستن محاصره غزه از سوی رژیم اسرائیل، شماری از فلسطینیان مجروح شدند.