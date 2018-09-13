به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان به میزبانی دو کشور ایتالیا و بلغارستان در حال برگزاری است. تیم ملی ایران در پایان دیدارهای نخست مرحله گروهی با نتیجه ۳ بر صفر مقابل پورتوریکو به برتری رسید و با ۳ امتیاز در صدر گروه D قرار گرفت.

تیم ملی ایران در گروه D مسابقات با تیم های پورتوریکو، بلغارستان، لهستان، فنلاند و کوبا همگروه است و شامگاه پنجشنبه در دومین بازی به مصاف تیم بلغارستان، میزبان رقابت ها خواهد رفت.

نتایج کامل دیدارهای نخست مرحله گروهی در گروه D:

* ایران ۳ - پورتوریکو صفر

* بلغارستان ۳ - فنلاند صفر

* لهستان ۳ - کوبا یک

جدول رده بندی گروه D:

۱. ایران با یک پیروزی و ۳ امتیاز

۲.بلغارستان با یک پیروزی و ۳ امتیاز

۳. لهستان با یک پیروزی و ۳ امتیاز

۴. کوبا با یک شکست و بدون امتیاز

۵. فنلاند با یک شکست و بدون امتیاز

۶. پورتوریکو با یک شکست و بدون امتیاز

رقابت‌های قهرمانی جهان والیبال هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود و تیم ملی ایران که در سال‌های ۱۹۷۰، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ حضور داشته است موفق شد در دوره گذشته عنوان ششمی را کسب کند که بهترین مقام کسب شده در ادوار رقابت‌های قهرمانی جهان برای والیبال ایران بوده است.

* برنامه دیدارهای ایران در مرحله گروهی:

ایران – بلغارستان، پنجشنبه، ساعت ۲۲:۱۰

ایران – کوبا، شنبه، ساعت ۱۸:۳۰

ایران – لهستان، دوشنبه، ساعت ۲۲:۰۰

ایران – فنلاند، سه شنبه، ساعت ۱۸:۳۰