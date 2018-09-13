به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از استانداری کرمانشاه، هوشنگ بازوند در مراسم معارفه معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری که با حضور معاونین و مدیران ستادی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط حال حاضر تلاش برای حرکت در جهت حل مشکلات بیکاری، توسعه فضای کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار و همچنین تسریع در اجرای پروژه های عمرانی مهمترین راهبردها و اولویت های کاری در استان است.

وی با اشاره به وقوع زلزله سال گذشته در استان افزود: زلزله سال گذشته یک شوک بسیار سنگین به استان وارد کرد اما ما به دنبال این بودیم که از این زلزله به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و در این راستا به نتایج خوبی دست پیدا کردیم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: زلزله سال گذشته حدود ۱۸ تا ۲۰ ثانیه در استان اتفاق افتاد و این زلزله رقمی معادل بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به استان خسارت وارد کرد و اگر بخواهیم این خسارت را جبران کنیم نیاز به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان با توجه به شرایط موجود داریم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه زلزله سال گذشته بسیار گسترده و شدید بود تاکنون ما شاهد بیش از ۵ هزار پس لرزه در استان بودیم و پیش بینی می شود که این پس لرزه ها بین یک سال و نیم تا 2 سال هم ادامه داشته باشد و بعضی از پس لرزه هم شدت بالایی داشته اند که خسارت های دیگری به استان وارد کردند.

بازوند با اشاره به انسجام ملی شکل گرفته پس از وقوع زلزله سال گذشته در استان ادامه داد: پس از این زلزله یک انسجام و وحدت بسیار خوبی با پیام و حضور مقام معظم رهبری و همچنین دیگر مسئولین در استان شکل گرفت و مردم کشور انصافا یک حضور باشکوهی در کمک رسانی و یاری رسانی به آسیب دیدگان به نمایش گذاشتند و احساس کردند دینی که نسبت به مردم استان در طول ۸ سال جنگ تحمیلی دارند، باید به نوعی ادا کنند.

وی بیان داشت: در زلزله استان، یک انسجام و وحدت بسیار مناسبی در کشور شکل گرفت که اگر می خواهیم بر تهدیدات و مشکلات فائق آئیم باید موضوع انسجام و وحدت در استان را به عنوان یک الگو در کشور مورد توجه قرار دهیم.

رئیس شورای اداری استان ادامه داد: دولت هم با تمامی توان و تلاش برای حل مشکلات زلزله استان پای کار آمد و در این راستا مصوبات و اعتبارات بسیار خوبی را به تصویب رساند که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی بیان داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان شهریور ماه سالجاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد در مناطق زلزله زده به اتمام خواهد رسید و در برنامه داریم که تا پایان سال ۱۳۹۸ پرونده بازسازی در این مناطق را ببندیم اگر چه از مدیران ذیربط خواسته ایم که تلاش خود را برای اتمام روند بازسازی در مناطق زلزله زده تا پایان نیمه اول سال آینده بکار گیرند.

استاندار کرمانشاه گفت: زلزله استان کرمانشاه اولین زلزله ای بود که مدیریت آن توسط استان انجام شد و اگرچه این زلزله یک بحران ملی بود اما با مدیریت استانی توانستیم که بحران را مدیریت کنیم.

این مقام عالی استان اظهار داشت: ما اعتقاد داشتیم که روند کار و زندگی در مناطق زلزله زده به شکل عادی ادامه پیدا کند اما برخی از افراد مانند سلفی بگیرها می خواستند خودی نشان دهند اما احساس کردیم که این ما هستیم که باید تا روز آخر در کنار مردم صبور مناطق زلزله زده باشیم.



برای حل مشکل بیکاری مستلزم ایجاد سرمایه گذاری در استان هستیم



استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل بیکاری در استان گفت: شغل امکان دارد با سخنرانی از بین برود اما با سخنرانی شغل ایجاد نمی شود لذا برای حل مشکل بیکاری نیاز به سرمایه گذاری، تولید ثروت، برداشتن موانع بر سرراه سرمایه گذاری و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار داریم.

وی بیان داشت: بزرگترین موانع بر سرراه سرمایه گذاری در بدنه و مجموعه ساختار اداری وجود دارد که این ساختار مانع از جذب سرمایه گذاری می شود و سرمایه گذار هم در جایی سرمایه گذاری می کند که اشتغال و فضای کسب و کار در آن مناسب باشد.

بازوند تصریح کرد: اگر استان کرمانشاه دارای نرخ بالای بیکاری و عدم فضای کسب و کار می باشد لذا کمتر سرمایه گذاری حاضر به ایجاد سرمایه گذاری در استان می شود اما ما در یک سال گذشته تلاش خود را برای تغییر ساختار اداری برای جذب سرمایه گذاری بکار گرفته ایم و از مدیران خواسته ایم که با جدیت و پیگیری به دنبال ارتقای بهبود فضای کسب و کار در استان باشند.

وی خاطرنشان ساخت: باید با گفتمان مشکل فضای کسب و کار را در استان حل کنیم و در همین راستا در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل قصد داریم که این نوع گفتمان را گسترش دهیم تا روند جذب سرمایه گذاری در استان به یک فرهنگ تبدیل شود و مدیران هم باید این نوع رفتار را به زیرمجموعه های خود گسترش دهند.



در تغییرات مدیران به دنبال ارتقای توانمندی هستیم



استاندار کرمانشاه همچنین با بیان اینکه در انتصابات به دنبال ارتقای توانمندی مدیران هستیم، گفت: ما به دنبال مدیران رسیک پذیر و توانمند هستیم و در تغییر مدیران تلاش داریم که چنین مدیری برای استان انتخاب شود.

وی بیان داشت: در بحث انتصاب مدیران به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف با دیگر مسئولین نیستیم زیرا اعتقاد داریم که ضرر اختلاف بین مسئولین به مردم می رسد.