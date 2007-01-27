جشن انرژی صلح آمیز هسته ای در استان مرکزی برگزار می شود

عبدالله سهرابی استاندار استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به این مطلب گفت: کمیته های این جشن در استان تشکیل شده است و هر کمیته در جهت هرچه بهتر برگزار کردن این جشن تلاش خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه برنامه هسته ای ایران یک برنامه صلح آمیز و در راستای توسعه علمی و اقتصادی کشور است اضافه کرد: دستیابی ایران به فناوری هسته ای صلح آمیز حاصل تلاش جوانان نخبه این کشور است و این حق ماست که از این دستاورد در مسیر زندگی بهتر مردم و پیشرفت کشور استفاده کنیم.

سهرابی همچنین با اشاره به اینکه مردم و نظام و دولت همه در یک مسیر قرار دارند، خاطرنشان کرد: حرف همه ملت ایران یکی است و توطئه های دشمن خللی بر اراده ملت ایران وارد نخواهد کرد.