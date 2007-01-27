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۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۳۰

استاندار استان مرکزی در گفتگو با مهر:

جشن انرژی صلح آمیز هسته ای در استان مرکزی برگزار می شود

همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی جشن انرژی صلح آمیز هسته ای در استان مرکزی برگزار می شود.

عبدالله سهرابی استاندار استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به این مطلب گفت: کمیته های این جشن در استان تشکیل شده است و هر کمیته  در جهت هرچه بهتر برگزار کردن این جشن تلاش خواهد کرد.

 

وی با اشاره به اینکه برنامه هسته ای ایران یک برنامه صلح آمیز و در راستای توسعه علمی و اقتصادی کشور است اضافه کرد: دستیابی ایران به فناوری هسته ای صلح آمیز حاصل تلاش جوانان نخبه این کشور است و این حق ماست که از این دستاورد در مسیر زندگی بهتر مردم و پیشرفت کشور استفاده کنیم.

 

سهرابی همچنین با اشاره به اینکه مردم و نظام و دولت همه در یک مسیر قرار دارند، خاطرنشان کرد: حرف همه ملت ایران یکی است و توطئه های دشمن خللی بر اراده ملت ایران وارد نخواهد کرد.

کد مطلب 440512

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