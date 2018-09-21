برنامه ترویج فناوری فضایی تدوین شد/ همکاری ۶۰ سازمان در هفته فضا

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن بین المللی هفته جهانی فضا براساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۹۲ شکل گرفت و از آن سال به بعد ۴ تا ۱۰ اکتبر (۱۲ تا ۱۸ مهرماه) به نام هفته جهانی فضا نامگذاری شد. این زمان به دلیل پرتاب نخستین ماهواره به فضای ماورای جو در ۴ اکتبر ۱۹۵۷ و سرآغاز قانون مند شدن فعالیتهای فضایی و معاهده اصول حاکم بر فضای ماورای جو در ۱۰ اکتبر ۱۹۶۷ انتخاب شد.

پس از آن انجمن بین المللی هفته جهانی فضا، با هدف سازماندهی فعالیت کشورها در ترویج فناوری فضایی، همه ساله در این بازه زمانی شعاری را انتخاب و برای تمام کشورهای جهان ارسال می کند. شعار امسال هفته جهانی فضا، «فضا جهان را متحد می کند» تعیین شده است.

محمدجعفر محمدی، دبیر ستاد هفته جهانی فضا در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص برنامه های سازمان فضایی ایران در این هفته توضیح داد و گفت: سازمان فضایی ایران مطابق سنوات گذشته با تشکیل ستاد هفته جهانی فضا، سعی کرده که با مشارکت عموم مردم، سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی و انجمن های مردم نهاد و بخش خصوصی، برنامه های متنوعی را تدارک ببیند.

وی ادامه داد: در این ستاد تلاشمان براین است که با مشارکت حداکثری عموم علاقه مندان، دانشجویان و دانش آموزان و نیز با طرح ایده های نو، اهداف تدوین شده را مدنظر قرار داده و برنامه هایمان را مطابق با این اهداف پیش ببریم.

محمدی با اشاره به برنامه ریزی برای اهداف تعیین شده گفت: در راستای فراگیرکردن آموزش و آگاهی مردم از کاربردها و فواید بهره برداری از فناوری فضایی با هدف تقویت شناخت و بینش مردم نسبت به فضا، در این هفته برنامه های آموزشی تدارک دیده شده است. درهمین حال موضوع ترویج استفاده از فناوری فضایی برای توسعه اقتصادی پایدار و نیز جذب حمایتهای عمومی از برنامه های فضایی، در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه برای فراگیری علوم فضایی و جلب توجه اقشار جامعه به آینده فناوری فضایی، از قشر دانش آموزان و دانشجویان کمک خواهیم گرفت، حمایت از تقویت نهادهای مرتبط با فضا در کشور و جلب همکاریهای بین المللی برای آموزش فناوری فضایی را از دیگر برنامه های هفته جهانی فضا برشمرد.

دبیر ستاد هفته جهانی فضا گفت: برنامه های برای همکاری و مشارکت نهادها، سازمانها و بخش خصوصی در حال تدوین است. به همین دلیل علاوه بر تشکیل جلسات درون سازمانی، با نمایندگان سازمانهای مرتبط نیز جلساتی داشتیم تا با هم فکری و هم اندیشی این سازمانها، برنامه های امسال هفته جهانی فضا، سازماندهی شود.

وی تاکید کرد: جلسه دوم با نمایندگان سازمانها، هفته آینده و با هدف برنامه ریزی شده برای جمع بندی فعالیتها و برنامه های بخش‌های گوناگون کشور در جهت ترویج فناوری فضایی و کاربردهای آن و نیز آگاه کردن مردم از فواید و کاربردهای این فناوری، برگزار می شود.

محمدی ادامه داد: سازماندهی برنامه های هفته جهانی فضا برمبنای هر روز و نامگذاری هر رویداد در تهران و شهرستانها درحال انجام است و از جمله این برنامه ها می توان به برگزاری کارگاه آموزشی ویژه معلمان و دانش آموزان، متخصصان و کارشناسان در حوزه های مختلف مدیریت بحران، منابع طبیعی و ترویج فناوری اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی در زمینه کسب و کار، توسعه اقتصاد فضاپایه و برنامه های آموزشی ترویجی در قالب مسابقات مقاله نویسی، مباحث نجوم و حوزه هایی از این دست، تدارک دیده شده است، گفت: از آنجایی که هفته جهانی فضا با هدف ترویج و درگیرکردن عموم جامعه برای استفاده از فناوری فضایی تعریف شده است به موضوعات مربوط به افتتاح پروژه های فنی پرداخته نمی شود و مباحث مربوط به افتتاح پروژه ها در زمانهای دیگر مانند روز فناوری فضایی هدفگذاری می شود.

دبیر ستاد هفته جهانی فضا گفت: در نخستین جلسه هماهنگی هفته جهانی فضا به طور مستقیم حدود ۶۰ سازمان دولتی و غیردولتی که مرتبط با فعالیتهای فضایی هستند، حضور داشتند و پتانسیل هر یک از این سازمانها و برنامه های ترویجی آنها در زمینه فناوری فضایی مورد بررسی قرار گرفت. در همین حال برخی از این سازمانها، برنامه های مختلفی را در قالب برنامه های ترویجی مشترک با سازمان فضایی ایران تدارک دیده و سازماندهی می کنند.

این مقام مسئول در سازمان فضایی ایران اضافه کرد: به عنوان مثال سازمان هواشناسی کشور که در سطح کشور ایستگاههای مختلف دارند، موضوع آشنا ساختن قشر دانش آموز و دانشجو با بحث تکنیک ها و تجهیزات و فناوری مرتبط با هواشناسی را در دستور کار دارد. سازمان مدیریت بحران نیز قرار است کارگاه آموزشی به صورت ویدئو کنفرانس برای سازمانهای کل کشور برگزار کند.

وی با اشار به اینکه درحال هماهنگی برنامه های هفته جهانی فضا در ۶۰ سازمان دولتی و غیردولتی هستیم و به زودی لیست نهایی این برنامه ها اعلام می شود، گفت: برنامه ترویج بخش فضایی کشور تدوین و برای آن بودجه ریزی شده است. این برنامه به صورت مستمر طی سال اجرایی خواهد شد و یکی از اهداف برنامه های ترویجی، جلب همکاریهای بین المللی برای آموزش فناوری فضایی است.

به گفته محمدی، فضا میراث مشترک بشر است و دیگر در آن، مرزها معنا پیدا نمی کند و مالکیتی وجود ندارد. طبیعتا شعاری هم که امسال برای هفته جهانی فضا انتخاب شده است، بیانگر این موضوع است.

وی اضافه کرد: ایجاد همکاریهای بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از این رو در زمینه توسعه روابط بین الملل، حقوق و دیپلماسی فضایی، کنفرانس های ملی و بین الملل در حوزه های تکنیکی و حقوقی در فضای ماورا جو، تدارک دیده شده که تا انتهای سال چندین برنامه سازماندهی و اجرا خواهد شد.