به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با «میگوئل دیاز کانل» رئیس جمهوری جدید کوبا در «هاوانا» پایتخت این کشور دیدار کرد.

بر اساس اعلام رویترز، هدف از سفر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به کوبا بررسی روابط پرتنش میان واشنگتن و هاوانا و همچنین دیگر مسائل دارای منافع مشترک میان دو کشور بوده است.

«باب کورکر» که از منتقدان ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز به شمار می آید، در ماه آوریل سال جاری میلادی با رائول کاسترو رئیس جمهوری پیشین کوبا دیدار کرده بود.

این در حالیست که «میگوئل دیاز کانل» رئیس جمهوری جدید کوبا چندی پیش اعلام کرده بود که روابط این کشور با آمریکا در دولت دونالد ترامپ تنزل پیدا کرده است.

رئیس‌جمهوری کوبا در ادامه گفته بود: هاوانا برای گفتگو با واشنگتن آمادگی لازم را دارد، اما ایالات متحده باید به کوبا احترام بگذارد و از موضع بالا به این کشور امر نکند. اگر آمریکا به همین رویه نابخردانه خود ادامه دهد، گفتگویی در کار نخواهد بود. باید از ترامپ پرسید که آیا مایل است با ما مذاکره کند یا نه؟ اگر آمریکا بخواهد از موضع قدرت مطلق با ما تعامل کند، ما حرفی برای گفتن نداریم زیرا برای دفاع از خود،‌ کاملا آماده‌ایم.