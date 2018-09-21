کمیته وزارتی اوپک و غیراوپک از نظر حقوقی حق تصمیم گیری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کمیته مشترک نظارتی وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک تنها مسئولیت بررسی و نظارت بر پایبندی اعضا به تعهدهای کشورهای حاضر در توافق کاهش عرضه اوپک و غیراوپک را به عهده دارد و از نظر لحاظ قانونی حق تصمیمگیری و تصویب مصوبهای ندارد.
تولیدکنندگان نفت عضو و غیرعضو اوپک سال ۲۰۱۶ توافق کردند تولید نفت خام خود را در مجموع حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند این توافق تا پایان ماه دسامبر ۲۰۱۸ معتبر است.
کشورهای حاضر در توافق به منظور نظارت بر حسن اجرای مصوبههای نشستهای اوپک و نشستهای مشترک اوپک و غیراوپک و بررسی میزان پایبندی تولیدکنندگان به سهمیهها و تعهدها، کمیته ای متشکل از چند کشورعضو و غیرعضو اوپک تشکیل دادند که هرچند وقت یکبار نشستهای فنی با حضور کارشناسان و نشستهای وزارتی با حضور وزیران کشورهای عضو کمیته برگزار میشود.
کمیته رصد و نظارت بر برنامه کاهش عرضه (JMMC) متشکل از وزیران کشورهای کویت، عربستان، ونزوئلا، الجزایر، روسیه و عمان است. امارات هم به عنوان رئیس دورهای اوپک در این نشستها حضور دارد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشست این کمیته که روز یکشنبه (۲۳ سپتامبر، یکم مهرماه) در الجزایر برگزار میشود، شرکت نخواهد کرد و حسین کاظمپور اردبیلی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک، ریاست تیم ایرانی را بهعهده خواهد داشت.
زنگنه به تازگی در گفتوگویی با موسسه خبری پلاتس و خبرگزاری بلومبرگ درباره موضع ایران در این نشست گفته است که اعتقاد داریم که کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک حق تصمیمگیری ندارد. این کمیته اختیار قانونی ندارد و از نظر حقوقی دارای صلاحیت نیست که درباره هیچ مسئلهای به تصمیم برسدو نظارت آن هم تعیین کننده نیست.
نشستهای عادی وزیران نفت و انرژی اوپک هر سال ۲ بار در تابستان و زمستان برگزار میشود، دومین نشست امسال وزیران اوپک یعنی نشست ۱۷۵ این سازمان سوم دسامبر (۱۲ آذرماه) در مقر دائمی اوپک واقع در وین اتریش برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این رویترز به نقل از یک سخنگوی وزارت نفت ایران خبرداده بود «بیژن زنگنه، در اجلاس این ماه اوپک و غیر اوپک در الجزایر شرکت نخواهد کرد.»
همچنین زنگنه در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ در تهران در این باره گفته بود: «در نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیر اوپک در الجزایر شرکت نمی کند و آقای کاظم پوراردبیلی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک، ریاست هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به الجزایر را بهعهده خواهد داشت.»
به گفته زنگنه، کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک (JMMC) هیچ حق تصمیمگیری ندارد. این کمیته اختیار قانونی ندارد و از نظر حقوقی دارای صلاحیت نیست که درباره هیچ مسئلهای به تصمیم برسد. ضمن اینکه نظارت آن هم تعیین کننده نیست.
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