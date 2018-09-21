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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۲۴

تحولات یمن؛

عملیات گسترده نیروهای یمنی در«مأرب»/ چند عنصر متجاوز کشته شدن

عملیات گسترده نیروهای یمنی در«مأرب»/ چند عنصر متجاوز کشته شدن

به دنبال عملیات گسترده نیروهای یمنی در استان «مأرب» شماری از عناصر متجاوز سعودی به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سلسله عملیات های ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه سعودیها و مزدوران آنها ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش و کمیته های مردمی یمن یک دستگاه تانک متعلق به متجاوزان سعودی را در القانیه واقع در البیضاء هدف قرار دادند.

به دنبال این عملیات، تانک متعلق به متجاوزان، منهدم شد و سرنشینان آن نیز کشته شدند.

این در حالی است که در جبهه مأرب نیز ارتش و کمیته های مردمی یمن عملیاتی را علیه متجاوزان سعودی ترتیب دادند.

به دنبال این عملیات، شماری از عناصر متجاوز کشته و تعدادی دیگر به شدت زخمی شدند.

کد مطلب 4408052

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