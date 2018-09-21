عملیات گسترده نیروهای یمنی در«مأرب»/ چند عنصر متجاوز کشته شدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سلسله عملیات های ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه سعودیها و مزدوران آنها ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش و کمیته های مردمی یمن یک دستگاه تانک متعلق به متجاوزان سعودی را در القانیه واقع در البیضاء هدف قرار دادند.

به دنبال این عملیات، تانک متعلق به متجاوزان، منهدم شد و سرنشینان آن نیز کشته شدند.

این در حالی است که در جبهه مأرب نیز ارتش و کمیته های مردمی یمن عملیاتی را علیه متجاوزان سعودی ترتیب دادند.

به دنبال این عملیات، شماری از عناصر متجاوز کشته و تعدادی دیگر به شدت زخمی شدند.