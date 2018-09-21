به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسین رکنی حسینی در خطبه های این هفته بردخون اظهار کرد: وظایف دولتمردان نسبت به مردم در راستای جلوگیری از افزایش مشکلات، فقر، بی عدالتی و آسیب های اجتماعی سنگین است.

وی افزود: یکی از وظایف مسئولان در این شرایط خاص برای کاهش فشار بر مردم تدبیر و برنامه ریزی است یعنی با تدبیر، آینده نگری و برنامه به استقبال مشکلات بروند و با تصمیمات عاقلانه مانع بروز مشکلات شوند.

رکنی حسینی با بیان اینکه مسئولان از مرزهای اقتصادی حراست نکردند، اضافه کرد: دشمن بیدار است و متاسفانه ما خواب بودیم و آنان به خوبی ضعف ها را پیدا کردند و به راحتی وارد مرزهای اقتصادی شدند.

امام جمعه بردخون آثار تدبیر را برشمرد و گفت: جلوگیری از اشتباه و لغزش، بررسی زمینه فعالیت های اداری وبررسی جوانب کار، هزینه کرد به اندازه توان بدون چشم و هم چشمی رویارویی با تهدیدها، برنامه ریزی همیشگی، استفاده از منابع و امکانات موجود به نحو احسن، شناسایی به موقع چالش ها و فرصت ها و ماندگاری و پایداری دولت ها و خانواده ها و جلوگیری از چالش ها از آثار مثبت تدبیر است.

وی بی تدبیری را هم تراز تبهکاری و خیانت دانست و ابراز داشت: رمز پیروزی و ماندگاری حادثه عاشورا تدبیر وبرنامه ریزی سالار شهیدان بود چرا که شهادت امام حسین کورکورانه و بی هدف نبود و همه اقدامات امام برنامه ریزی شده و حرکت او حساب شده بود و خطبه های آتشین حضرت زینب و امام سجاد یزیدیان را رسوا کرد.

خطیب جمعه بردخون گفت: امروز یکی از نگرانی های جامعه اشتغال جوانان و کاهش ارزش پول ملی است که مسئولان باید شبانه روز کار و فعالیت کنند و فکری اساسی کنند زیرا بی کاری و فقر عامل آسیب های اجتماعی است.

رکنی حسینی ادامه داد: امروز در جبهه اقتصادی به افراد عاشق خدمت نیاز داریم که دولتمردان باید در این شرایط حساس افرادی در تیم اقتصادی خود انتخاب کنند که به نظام و مردم و کشور عشق بورزند و اگر چنین افرادی داشتیم امروز شاهد مشکلات نبودیم.

وی بیکاری را ام‌الفساد خواند و افزود: متاسفانه دولتمردان آمارهایی می دهند که با واقعیت ها مطابقت ندارد و اگر آمارهای واقعیت داشت امروز هیچ بی کاری در کشور نداشتیم و افراد تحصیلکرده بی کار نبودند یا در مشاغل پایین که ربطی به رشته تحصیلی آنان ندارد مجبور به کار نبودند.

امام جمعه بردخون تصریح کرد: در همه دانشگاه ها باز شد اما فکری برای آینده تحصیل‌کردگان نکردند که باید کار جهادی کنند و شب و روز بکوشند تا مشکلات و کمبودها رفع شود.

رکنی حسینی با گرامیداشت روز اسرا و مفقودان و تجلیل از مشقات آنان، به دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: دشمنان با همه ادوات و ابزار نظامی به کشور ما حمله کردند و امروز دم از رابطه دوستانه می زنند که دروغ است و مواضع آنان قابل اعتماد نیست.

خطیب جمعه بردخون با اشاره به آغاز سال تحصیلی و تقدیر از همه دست اندرکاران تعلیم و تربیت، اظهار داشت: رسالت آموزش و پرورش در این زمان سنگین تر از زمان های دیگر است و رسالت والدین نیز مهم است زیرا دشمن با همه توان به جنگ فرهنگی آمده که تقویت باورهای دینی دانش آموزان مهم ترین رسالت است.

وی با تأکید بر پاسداری از مرزهای اعتقادی، اضافه کرد: دشمن برای تخریب و تضعیف باورهای دینی جوانان تلاش می کند و می کوشد اسلام را عامل انزواطلبی و امری شخصی معرفی کند و نسل جوان را با اهداف خود همراه کند.

امام جمعه بردخون گفت: ارائه الگوهای غربی مانند نوع لباس، نوع آرایش، بی حجابی و کم حجابی و موجه نشان دادن روابط نامشروع بنیان خانواده را سست می کند و افزایش آمار طلاق و از هم پاشیدگی خانواده ها و تخریب باورهای دینی از نتایج ضعف عملکرد متولیان فرهنگی است.

رکنی حسینی با بیان اینکه آموزش و پرورش و دانشگاه ها بر تعلیم تأکید دارند، اضافه کرد: بر خلاف فرمایشات دینی پرورش در دانشگاه‌ها و مدارس کمرنگ شده که این خطر بزرگی است که نسل آینده را تهدید می‌کند زیرا همه توجه والدین و متولیان فرهنگی به سمت مادیات مانند ارز و پول رفته و از فرهنگ خبری نیست.

وی گفت: فرهنگ ما تحت‌الشعاع اقتصاد قرار گرفته که به رئیس اداره آموزش و پرورش و همه فرهنگیان منطقه توصیه می‌کنم فرهنگ نماز به بهترین صورت در مدارس اجرا شود زیرا مناسب نیست دانش آموزان با همه اطلاعات از نماز ندانند که باید فرهنگ نماز و انس با قرآن در مدارس نهادینه شود و دانش آموزان با عشق به نماز و خدا و اهلبیت رشد کنند.